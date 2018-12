'Z obdarovanjem pri nas ne pretiravamo'

Peter Poles je prepričan, da zadnja leta številni pretiravajo z darili ob decembrskih praznikih, ko si na koledarju sledijo dobri možje Miklavž, Božiček in dedek Mraz. "Vidim, kaj nekateri otroci pričakujejo, in so potem nezadovoljni, ko tega ne dobijo. Tega pri nas ni," pravi voditelj oddaje, ki je znana prav po uresničevanju želja. Hčerki, ki sta stari 10 in 5 let, s partnerico Niko učita z zgledom. Želita jima namreč pokazati, da ni smisel obdarovanja zgolj v velikosti in ceni darila: "Aktivno ju vključujeva v akcijo Božiček za en dan in tam lahko tudi oni vidita, v kakšnih razmerah nekateri otroci živijo, kaj si želijo." Pokažeta jima pisma otrok, kjer si njuni vrstniki zaželijo stvari, ki jih sami dobita mimogrede, kot so svinčniki, zvezki, zobna ščetka ali žoga. "To ju tudi presune in jima pokaže, da je treba biti zmeren pri teh svojih željah," pravi Poles. Veliko bolj vredno je, da daš nekaj premišljenega, iz srca, kot pa zgolj velika in draga darila, še dodaja.