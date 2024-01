'Ko ostaneš sam, je vsaka majhna stvar dobrodošla'

Že od nekdaj velja, da je januar eden težjih mesecev, ko govorimo o čustvenem doživljanju. Kako tudi ne, saj se dolgo obdobje veseljačenja in pričakovanja prehoda v novo leto naenkrat konča. Za družine v stiskah pa je januar pravzaprav mesec, ko si lahko oddahnejo. Za marsikoga je december namreč mesec prikrajšanosti, družinskih stisk in nasilja. S pomočjo dobrih ljudi smo ga številnim vendarle uspeli polepšati. "Ko se znajdete v situaciji, ko ste sami, je vsaka majhna stvar dobrodošla," je povedala ena od mam, ko smo ji prinesli škatlo dobrot.

Ko je decembra, čustveno najbolj napornega meseca, konec, za nekatere pride mesec praznine. Morda so nas k temu zavedla tudi družbena pričakovanja, razlaga Monika Erjavec Bizjak, ki v Verigi dobrih ljudi nudi brezplačno psihološko pomoč. In ob tem opaža, da je januar za družine v stiskah predvsem mesec, ko si lahko oddahnejo in upajo, da jim ne bo treba deliti prazničnih spominov. "Ogromno imamo dijakov, ki jih umaknemo iz družinskega nasilja v dijaške domove, ampak v času praznikov se vrnejo domov. To ozadje ljudi je treba vedno upoštevati. Ko se bodo vračali, ne bodo tako zadovoljni in ne bodo imeli lepih zgodbic za povedati, oni so lahko preživeli pravo grozo," razlaga Erjavec Bizjakova.

Praznična kampanja Verige dobrih ljudi Napolnimo škatle je pokazala, da ljudje vseeno znamo prisluhniti. V decembru so zbrali več kot 150.000 evrov. V Lidlu so k praznični akciji pristopili tudi z donacijo palet izdelkov z daljšim rokom trajanja in higienskimi pripomočki.

Več škatel tistih manj nujnih, a za dušo prijetnih stvari, smo uspeli zbrati zaposleni na POP TV in Kanalu A. Na starega leta dan smo odnesli še zadnjo. "Eni mamici, ki je ubežala družinskemu nasilju. Zato ne bomo posneli, kam bomo nesli, ampak samo, da smo odnesli," je povedala Fickova.

Ime Nena je izmišljeno. Pravo ime hranimo v uredništvu.

"Ko se znajdete v situaciji, ko ste sami, je vsaka majhna stvar dobrodošla," je povedala Nena, ena od mamic in pojasnila, da ji je mož pobral ves otroški denar, tako da ni imela ničesar. Na mesec oddela tudi po 230 ur, da lahko preživi sebe in svojo hčerko. Še preden smo ji odnesli škatlo, smo jo obiskali na domu. Z denarjem je uspela delno prenoviti dotrajano skromno stanovanje, ki ga je kupila s prihranki in trdim delom. Pri tem ji je pomagala tudi Veriga dobrih ljudi. Vsak mesec nanjo čakajo še položnice za vrtec, stroški za stanovanje in odvetnike. Veliko ji odtehta brezplačna pravna pomoč. Z nekdanjim možem namreč še vedno bijeta bitke na sodišču. Sodni mlini meljejo zelo počasi, sodnih izvedencev je premalo, čakalne dobe, četudi gre za težje primere, so predolge. Ob tem ji življenje otežujejo še njegove lažne prijave. "Verjemite, res je grozno, da pride k meni policija na dom ali pa da moram z otrokom za tri ure na policijo. To so tako stresne situacije, tega ne bi nikomur privoščila," je povedala.

Nekoč je bila Nena mlado dekle, polno načrtov za prihodnost. Najboljša učenka v gimnaziji. Odlična študentka na ekonomiji. Pred petimi leti se je preselila v Slovenijo, se zaljubila in padla na trda tla. Možu nikoli ni bilo nič prav, kar je naredila, njegovi ljubosumni izbruhi in zalezovanje so bili vse pogostejši. A kljub temu danes, po vsem tem, vseeno vidi svetlo prihodnost. Dokončati želi tudi študij, zaradi sebe in otroka. Finančna pomoč je pomembna, da imaš sploh možnost, da lahko greš naprej, a opolnomočenje in vera vase sta morda tisto najpomembnejše, kar družine v stiskah dobijo v Verigi dobrih ljudi. "Ko pridejo, začutijo neko energijo, da so slišani, da smo tam za njih, da ne bomo obupali nad njimi, ker morda ne znajo neke vloge izpolniti in jih ne bomo poslali ven, naj to uredijo," je še povedala Erjavec Bizjakova. "Ljudje se običajno ne zavedajo, koliko takšne majhne podrobnosti pomenijo," je povedala Nena. Ljudje pa se včasih vseeno sprašujemo. Zakaj? Zakaj bi pomagali. Zakaj ne drugi, ki imajo morda več? In ko bomo mi v stiski, nam bo kdo pomoč sploh vrnili? Nena verjame, da vsako malo dobro delo šteje. Kot ta naša zadnja škatla presenečenja. Majhna, a vseeno velika. Naj bo tudi leto 2024 polno takšnih malih in velikih sladkih odločitev. Hvala vam. Vsem. Predvsem tistim, ki znate videti, slišati in narediti.