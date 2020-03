Za očeta samohranilca zbrali več kot 15.000 evrov in mu pomagali obdržati hišo

"Zelo sem vesel, da se je rešila ta težava, ki sem jo imel. Zahvaljujem se Verigi dobrih ljudi, Svetu in vsem, ki so pomagali pri tej dobrodelni akciji," se je oče Mitja Mežnar zahvalil vsem, ki so mu pomagali obdržati rojstno hišo. "Vesel sem, da sem obdržal hišo za otroka, da bosta imela streho nad glavo," je povedal in dodal, da sta tudi sinova zelo vesela.

Zgodba te družine je dokaz, da se v stiski ne smemo zapreti vase. In da se v podobni situaciji lahko znajde prav vsak od nas."To je bila tudi moja napaka. Ker sem držal v sebi, ker se nisem zaupal nobenemu," je priznal tudi oče.

Veriga dobrih ljudi ljudem v stiski nudi ne samo finančno pomoč, ampak tudi celostno oskrbo družine. To pa pomeni, da jim v težkih trenutkih, ko jih stiska spravlja v krč, ne plačuje le računov in jim nudi materialno pomoč, ampak jim daje celostno podporo. V preteklem letu je veriga dobrih ljudi pomagala več kot 700 družinam v Sloveniji.

Družini nudijo psihosocialno, materialno in finančno podporo."Priskočili so mi na pomoč, pokazali so mi, kaj moram delati. Kako se bom še naprej kaj naučil in upam, da bomo to speljali to do konca," je še povedal oče. Strokovnjaki Zveze prijateljev mladine Moste-Polje jim nudijo podporo v vsem, v čemer je družina šibka. Tako jim pomagajo pri vzpostavljanju človeku dostojnega življenja.