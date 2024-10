Za zaprtimi vrati: zgodba nevidne stiske

Na terenski obisk sva se odpravili k družini, ki je v našem programu že nekaj časa. Družina se je vključila, ko so bili nastanjeni v začasnih namestitvah, saj je mama s tremi mladoletnimi otroki pred nekaj leti prekinila nasilni odnos. Po nastanitvi v varni hiši in bivanju v materinskem domu si je našla najemniško stanovanje izven Ljubljane. To je močno spremenilo njeno življenje, saj nima avtomobila, zato se v službo in po opravkih odpravi z vlakom ali avtobusom.

Skrita bolečina za nasmehom

Mamica je zelo skrbna, družina na zunaj deluje povsem običajno – so urejeni in nasmejani. Naučili so se skriti dejstvo, da se borijo za preživetje, kaj bodo dali v hladilnik in kako bodo plačali položnice. Svojo bolečino, ranljivost, skrb in žalost skrivajo, da bi ohranili svoje dostojanstvo. Mama med našim pogovorom pade v jok in pove: "Hladilnik je večinoma prazen, postala sem mojstrica kuhanja obrokov z zelo malo sestavinami. Otroci me večkrat prosijo za določene jedi, a kaj, ko ne morem kupiti vseh sestavin, saj moram najprej plačati vse položnice."

Kljub težkim časom med ločitvijo je skrbela za družino in ostala neustavljiva. Vsak dan je hodila v službo, s polnim srcem skrbi. Prizna nama: "Zvečer sem imela čas, takrat sem razmišljala, pisala dnevnik, jokala in večkrat vzela vzglavnik in se drla vanj." Nikoli si ni dovolila, da bi njeni otroci čutili težo njenih skrbi. Trudi se, da otroci ne bi čutili pomanjkanja in da bi jim ustvarila okolje, v katerem bi zrasli v odločne in samozavestne ljudi.

Veriga dobrih ljudi vsak mesec družini pomaga z oblačili, obutvijo, hrano in higienskimi pripomočki. Otroci zelo radi obiskujejo šolo in so se začetka šolskega leta zelo veselili, a so imeli velik občutek negotovosti, saj so vedeli, da si bo mama nakup šolskih potrebščin težko privoščila. Ob tem jih je bilo strah in sram, da bi morali v šolo vstopiti brez vsega. Tudi tu smo jim priskočili na pomoč in jih opremili s šolskimi potrebščinami, novimi šolskimi torbami in otroci so tako lahko brezskrbno zakorakali v novo šolsko leto in novim dogodivščinam naproti. Da bi otrokom omogočili čim bolj brezskrbno in normalno otroštvo, smo jih vključili tudi v humanitarni program Botrstvo v Sloveniji. S pomočjo mesečnih prispevkov jim ta omogoča udeležbo na obšolskih dejavnostih, ki si jih želijo. Te dejavnosti bogatijo njihovo otroštvo in jim dajo možnost razvoja svojih talentov, da otroci odrastejo v samozavestne posameznike.