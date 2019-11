Žanova zgodba: 'Ni zmogel govoriti. Le jokal je in prosil, da ga odpeljejo domov'

Vožnja na ZPM Ljubljana Moste Polje to jutro je terjala kar nekaj postankov. Po poti do prve avtobusne postaje je kar pol ure peš hoje. Za srednješolce hitrih nog morda malo manj, za ostarele pa še več. Na tej poti vozilo pogosto ustavljam. Tokrat sem trikrat. Ostareli babici, ki je bila na poti k zdravniku, pa še dvema srednješolcema, ki sta že skoraj zamujala prvo šolsko uro. Eden od njiju je dejal, da je zaspal in se boji, kaj bo ker ima napovedano kontrolko za prvo šolsko uro. Zato se kar družno odločimo, da odpeljem vsakega zase, do njegovega cilja. Seveda pa najprej fanta do šole, da ni zamudil pisnega preverjanja znanja.

Anita Ogulin je dolgoletna prostovoljka in človekoljubka, humanitarka, borka, ki živi za zgodbe, ki jih piše življenje. Je čutna, a hkrati energična ženska, ki svojo moč črpa iz svoje družine in narave, je mati dveh otrok in babica dvema vnukoma. Ni ji vseeno, v kakšni družbi živimo, in se za to, da se svet spreminja na bolje, goreče trudi vsakodnevno. Utrinke svojih dni zapisuje v dnevniku za našo spletno stran.

Med vožnjo do Proletarske misli prekine telefonski klic "našega" Žana. Večkrat pokliče. In danes se je znova zahvalil za štipendijo in Botrsko pomoč in povedal, kako ju je porabil in da mu gre tudi v tretjem letniku srednje šole zares odlično. Z očetom, invalidskim upokojencem, živita v majhni, silno skromni hiši. Na deželi. Njegovo rano otroštvo pa je bilo ena sama bolečina duše in telesa. Mama in oče se nista razumela. V družini je vladal alkohol in nenehni prepiri in pretepi med staršema. Tedaj je v njunem domu živela še bolehna babica. Bila je edina zaveznica otroka. Navezan je bil nanjo in njena majhna sobica je bila edina varnost, ki jo je deček poznal. V vrtec ga starši niso dali, saj njegova mama ni bila zaposlena. Je pa pogosto odhajala zdoma in se po več dni ni vrnila. Tudi očka je imel tako delo, da ga včasih ni bilo domov po dva do tri dni. Žanov otroški svet je predstavljala bolna babica, ki pogosto ni zmogla niti kuhe in dvorišče pred hišo, polno kamnov in lesenih desčic. Iz njih je gradil hiške in vanje postavljal navidezne otročke, ki so s starši živeli varno in srečno otroštvo. Te pravljične hiške pa so veselo podirali hišni mački in njegov kuža.

Tisti dan se je dopoldne, po nekaj dneh odsotnosti, vrnila mama. Pripeljal jo je neznani gospod. Žan je stekel k vozilu, vesel povratka mame. Ni ga pogledala. Jezno je odšla v spalnico. Deček je tekel za njo. Pred njim je zaprla vrata in zavpila, da potrebuje mir, ker bo spala. Pozno popoldne se je vrnil z dela očka. Bil je opit. Vpraševal je dečka kaj je ves dan počel. Žan je povedal, da je čakal mamico, da se zbudi. Oče je odhitel je v spalnico in grobo dvignil mamo iz postelje. Pričela je vpiti in pričela sta se pretepati. Mama je tekla v kuhinjo, očka pa za njo. Žan se je želel skriti k babici. Ko pa je zagledal v maminih rokah nož, je od groze otrpnil. Obrnil se je k steni in zaslišal top udarec. Na tleh je videl krvavečega očeta. Stekel je iz hiše kar so ga majhne noge nesle in na ves glas kričal. Prvi sosed je živel vsaj 100 metrov stran. Zaslišal je otroške krike in skupaj z ženo sta pritekla k otroku. Gospa ga je vzela v naročje in odhitela nazaj, mož pa je tekel do Žanove hiše. Pozno zvečer so sosedje otroka vrnili babici. Na kuhinjskih tleh je bila mlaka krvi. Babica je jokala. Objel jo je. In babica ga je močno objela in zaihtela ...

Še isti večer so sosedje odpeljali otroka v njihov dom. Drugi dan pa sta prišli ponj dve gospe in ga peljali v lepo hišo, polno otrok. Nekaj časa je bil z njimi. Imel se je lepo. Igrali so se in bil je na toplem in imel je veliko hrane, ki je doma pogosto ni bilo. Še sam ne ve koliko časa je trajalo druženje z otroki, želel si je ostati z njimi. Pa sta znova prišli gospe in mu povedali, da ga peljeta v družino, kjer bo imel dva večja polbrata in se bo imel lepo. Žan ni bil vajen ljudi. Bal se jih je. Njegove majhne roke so gospe, ki sta ga pripeljali v čisto neznan kraj, zgrabil za roki in prosil, da ga ne pustita med neznanimi ljudmi. Takrat je pristopil mlajši fant, ki je bil zelo velik. Zgrabil ga je za roko in odpeljal v hlev. Pokazal mu je veliko živali in povedal, da bo skrbel zanje.