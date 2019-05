Zaposleni v Deželni banki Slovenije zbrali preko 250 kilogramov živil

K humanitarnemu projektu Veriga dobrih ljudi, ki se odvija pod okriljem Zveze prijateljev mladine Moste Polje, je pristopila tudi Deželna banka Slovenije. K projektu pa so prispevali tudi zaposleni v banki, ki so zbrali preko 250 kilogramov živil z daljšim rokom trajanja.

Iz Deželne banke Slovenije so sporočili, da redno namenjajo sredstva lokalnemu okolju ter tako prispevajo k njegovemu izboljšanju in razvoju. Prav tako vsako leto podpirajo številne lokalne zveze in društva, mlade, športnike in socialno ogrožene posameznike ter jim pomagajo uresničiti njihove projekte, boljše športne rezultate ali jim samo olajšajo vsakdan.

Marko Rozman, predsednik uprave DBS, mag. Barbara Cerovšek Zupančič, članica uprave DBS in Anita Ogulin, ZPM Moste - Polje FOTO: Deželna banka Slovenije

Letos so se v banki odločili za podporo humanitarnemu projektu na nacionalnem nivoju in pristop k projektu 'Veriga dobrih ljudi' je bil logična posledica te odločitve. Banka je tako s finančno donacijo 15.000 evrov pomagala k uresničitvi projekta, da družine, ki se znajdejo na socialnem in ekonomskem dnu, s pomočjo projekta postopoma rešijo nastale težave in se postavijo na svoje noge. K obsežnemu projektu, ki nudi pomoč socialno ogroženim družinam kar na petih nivojih, so v banki povabili tudi zaposlene. Na tradicionalnem majskem pikniku zaposlenih so zato uvedli tako imenovano 'prostovoljno vstopnino' v obliki živil z daljšim rokom trajanja. Zaposleni v banki so z nabranimi več kot 250 kilogrami živil pokazali izjemno srčnost in razumevanje za družine z otroki, ki vsak dan bijejo bitko za preživetje in nujno potrebujejo prvo pomoč v hrani.

Marko Rozman, predsednik uprave DBS FOTO: Deželna banka Slovenije

"Hvala lepa, ker ste pokazali, kako srčne in empatične zaposlene ima Deželna banka Slovenije. S tem ste v ospredje postavili tiste, ki živijo v nepredstavljivih razmerah in verjamem, da jim bomo s to materialno donacijo vsaj malo olajšali kakšen dan," je ob tem povedal predsednik uprave banke,Marko Rozman. Piknika se je udeležila tudi Anita Ogulin, predsednica Zveze prijateljev mladine Moste Polje, ki ta projekt vodi in razvija. Prevzela je ček za finančno donacijo ter se osebno zahvalila vsem zaposlenim, ki so se tudi s svojo donacijo vključili v verigo dobrih ljudi in pripomogli, da se socialno ogroženim družinam zagotovi stabilno preživetje.