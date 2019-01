Zaradi hčerke morajo radiatorji ostati topli

Obiskali smo družino, ki mora zaradi hčerke, odvisne od respiratorja, temperaturo v svojem domu ves čas vzdrževati na najmanj 23 stopinj Celzija. Teh stroškov pa sama ne zmore več. Družina, ki to zimo nikakor ne sme ostati na hladnem, je ena od družin v naši Verigi dobrih ljudi.

Zaradi hčerke na respiratorju temperatura ne sme pasti. FOTO: POP TV

Ogrevanje je te dni huda težava za številne v stiski. Pogosto so prav socialno najšibkejši tisti, ki živijo v najstarejših in najslabše izoliranih hišah, in njihovi stroški ogrevanja so zato ravno zanje, ki ne zmorejo, še višji. Te družine za obnovo hiše ali dodatno toplotno izolacijo nikakor nimajo sredstev, vsako zimo pa se znajdejo bodisi v dolgovih ali pa živijo v mrazu in vlagi. "Ti je dovolj toplo, hčerka?" Pri družini, ki je postala del Verige dobrih ljudi, pa ne glede na skromen družinski proračun temperatura v stanovanju nikakor ne sme pasti. Danes 17-letno dekle ima že od rojstva zelo redko in zelo hudo mišično obolenje, zaradi česar je povsem odvisna od pomoči mame, ki zanjo skrbi 24 ur na dan: "Zdravila mora prek cevke prejemati vsake štiri ure, tudi ponoči." Hčerko tudi hrani s pomočjo cevke, ponoči diha s pomočjo respiratorja: "Ker ima odprta pljuča, ima cevko za dihanje in mora biti soba temperirana na približno 23 stopinj, zato je treba dodatno več ogrevati."

"Če bi lahko temperirali na 18 stopinj, bi lahko privarčevali kakšno paleto, ampak ne moremo zaradi hčerke."

Kljub temu opazim, da vse sobe niso enako tople, takšno ogrevanje v stari neizolirani hiši je namreč zahtevna naloga za starše, ki se vsakodnevno spopadajo z visokimi računi. "Saj pravim, če bi lahko temperirali na 18 stopinj, bi lahko privarčevali kakšno paleto, ampak ne moremo zaradi hčerke. Poskušali smo že, ampak ne smemo nič varčevati, ker jo potem zebe, se prehladi, zboli. Nič ne smem varčevati. Niti več ne vem, kje bi lahko začela varčevati," nam skrušeno pripoveduje mama, ki vsa ta leta ljubeče skrbi za hudo bolno hčer."Ti je dovolj toplo, hčerka?" jo sprašuje, ko ji popravlja odeje na postelji, ki pokrivajo njeno za ta leta predrobno telo. Prav zato, da bi se okrepila in nekoliko poredila, ji morajo starši kupovati prilagojeno hrano in vitaminske dodatke, ki že tako obremenjen proračun družine mesečno stanejo tudi do 300 evrov.

Starši vsak mesec kupujejo prilagojeno hrano in vitaminske dodatke za hudo bolno hčer. FOTO: POP TV

Stroški ogrevanja so za družino previsoki Stroški ogrevanja zato vsako kurilno sezono narastejo tudi na več kot 2200 evrov. Za družino, kjer dela le oče, mama pa zaradi skrbi za hčerko ne more v službo, je ta strošek vsako sezono uničujoč. "Včasih smo ogrevali na olje, potem je to postalo velik strošek in smo se odločili, da gremo na lesne pelete. Porabimo eno paleto na mesec, kar znaša približno 330 evrov," nam visoke račune pokaže obupana mama.

"Sami ne bi zmogli, ljudje pomagajo, kakšno paleto kupijo, drugače pa ni možnosti, da bi s temi dohodki zmogli."

Na začetku sezone so jim na Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje že pomagali pri nakupu dveh palet, kar jim prinese dva meseca toplote, a zima je še dolga. Brez njihove podpore svoje hčerke ne bi mogla obdržati doma, je za njihovo pomoč hvaležna mama, ki pravi, da ji največ pomeni, da je družina kljub bolezni ostala skupaj. "Sami ne bi zmogli, ljudje pomagajo, kakšno paleto kupijo, drugače pa ni možnosti, da bi s temi dohodki zmogli. Pri nas je samo mož zaposlen, in to predstavlja zelo velik strošek."

"Sami ne bi zmogli, ljudje nam pomagajo in kakšno paleto kupijo," pripoveduje mama. FOTO: POP TV

Žal je tudi hiša stara in neizolirana, čeprav so en prostor v stanovanju s pomočjo ZPM Ljubljana Moste-Polje prenovili, tako da je primeren tudi za hčerko, pa za zunanji toplotni ovoj hiše zmanjka. "O tem smo že razmišljali, a kredita ne bi dobili, veste," priznava mama. "Že pri osnovnem ogrevanju porabimo ves proračun in za varčevanje ne ostane nič." Da ljudi ne bo zeblo Januar se je šele dobro začel in številne družine v Verigi dobrih ljudi se s strahom zbujajo v vse bolj mrzla jutra. Skupaj lahko pomagamo, da bodo družine z otroki na toplem. Za nekatere to pomeni celo zgolj, da bodo stanovanje ogreli vsaj na 18 stopinj, za druge, da bodo ostali zdravi. Brez vaše podpore bo namreč to zimo mnoge med nami zeblo.