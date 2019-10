Zbežala pred nasiljem, zdaj se bori z birokracijo

Mlada ženska, mamica dveletnega fantka, je pred nasiljem pobegnila v varno hišo. Kot pravi, jo je partner želel zadaviti, ker je mislil, da želi odpeljati njunega otroka. Krive so bile tudi droge, pravi 30-letna mamica. Ko je zbežala v varno hišo, je zbežala tudi iz kraja, kjer je živela. Pol leta sta bila s sinom v varni hiši, nato je našla enosobno stanovanje, kjer prebivata zdaj. Ona ima službo, deček obiskuje vrtec. Za najemnino in stroške, povezane s stanovanjem, mesečno porabita 380 evrov, za ostale položnice odštejeta še okoli 500 evrov. Mama na mesec zasluži 800 evrov, zraven dobi še 60 evrov otroškega dodatka. Ko vse poplačata, jima za hrano ne ostane praktično nič. Za pomoč pri plačilu položnic je zaprosila Rdeči križ in ZPM Moste - Polje, a to so kratkotrajne rešitve, se zaveda.

Pravnica Tjaša Razpotnik Tomažin pojasnjuje, da bi bilo treba spremeniti povezavo začasnih in stalnih prebivališč v povezavi s subvencijo najemnine in kandidiranja za neprofitna stanovanja, saj imajo najemniki, kljub zakonskim določbam države, da stalno prebivališče prijavijo tam, kjer dejansko prebivajo, težave zaradi nasprotovanja najemodajalcev. Ti namreč ne želijo, da oseba, ki prebiva v njihovem stanovanju, tu prijavi stalno prebivališče. Eden od razlogov je ta, da se bojijo, da bi v njihovo stanovanje prišli rubežniki, čeprav se rubež premičnin uporablja tam, kjer lahko najdejo dolžnikove stvari, torej lahko rubežnik pride tudi tja, kjer dolžnik ne prebiva. Stanodajalci se bojijo tudi, da se po prenehanju najemne pogodbe najemnika ne bodo mogli znebiti. A dejstvo je, pojasnjuje pravnica, da četudi najemnik nima prijavljenega ne stalnega ne začasnega prebivališča, ali četudi nekdo nima najemne pogodbe, a v stanovanju živi, ga ne more stanodajalec kar 'spoditi' ven. Treba je namreč sprožiti sodni postopek in vložiti tožbo za izpraznitev in izročitev nepremičnine, kar pa je neodvisno od prijave stalnega ali začasnega prebivališča.

Za pridobitev neprofitnega stanovanja lahko prosilec kandidira le v tisti občini, kjer ima prijavljeno stalno prebivališče. In če tega ne more prijaviti v kraju, kjer dejansko prebiva, nastane težava. V kraj stalnega prebivališča, kjer kandidira za neprofitno stanovanje, se bo težko preselil, če so njegovo življenje, služba in šola otrok skoncentrirani v kraju, kjer živi sedaj. Zato se nekateri na razpis za neprofitno stanovanje prijavijo v kraju začasnega prebivališča, ampak potem niso uvrščeni na prednostno listo, ker ne izpolnjujejo osnovnih pogojev. Tukaj pa nastane težava, ker mislijo, da če niso uvrščeni na prednostno listo, to pomeni, da so upravičeni do subvencije. Na CSD, kamor morajo vložiti vlogo, pa jim povedo, da niso upravičeni do subvencije najemnine, ker niso vložili prošnje v kraju, kjer imajo prijavljeno stalno prebivališče, pojasnjuje Razpotnik Tomažinova in dodaja, da je prosilec za subvencijo najemnine do slednje direktno upravičen le v primeru, če občina nima neprofitnih stanovanj, sicer mora vedno najprej kandidirati za neprofitno stanovanje in biti uvrščen na prednostno listo.

In tu se začaran krog ponovi, saj lahko za neprofitno stanovanje kandidira le v občini stalnega prebivališča. In če ga tam dobi, vendar ga zavrne, ker ga ne more sprejeti, saj ima službo v kraju začasnega prebivališča, otrok pa tam hodi v šolo, izgubi upravičenost do subvencije v kraju, kjer dejansko prebiva.