Zmajev nasmeh za Verigo dobrih ljudi

"Zmajev nasmeh je zaživel s preprostim namenom – vračati družbi, v kateri živi KK Cedevita Olimpija, in vračanje upanja ljudem, ki so v stiski, ter se vsakodnevno borijo za boljše življenje. Izredno veseli in ponosni smo, da je k našemu projektu pristopila tudi Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje, in zadovoljni smo, da je Anita Ogulin, izredna humanitarka in oseba, ki živi dobrodelnost, prav v našem klubu prepoznala ves potencial, ki ga ponuja," je ob naznanitvi sodelovanja z Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje povedal direktor KK Cedevita Olimpija, Davor Užbinec . "Zavedati se moramo, da košarka ni le šport. Košarka je način življenja in s pravilnim pristopom k organizaciji ter našem udejstvovanju v lokalnem okolju lahko veliko prispevamo k reševanju največjih problemov, ki tarejo našo družbo. Verjamem, da bomo z Zmajevim nasmehom ter Verigo dobrih ljudi pomagali mnogim družinam, ki morda v tem trenutku živijo na robu obupa, z našo akcijo pa jim bomo vrnili upanje v boljši jutri."

"Revščina ne pomeni le materialne ali finančne prikrajšanosti, pomeni tudi prikrajšanost pri dostopu do izobrazbe in družbenih sistemov, vpliva na doseganje ciljev, pomeni neustrezne življenjske razmere, povzroča izključevanje iz družbe," je ob predstavitvi projekta povedala Anita Ogulin, predsednica Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje, in o programu Veriga dobrih ljudi dodala:"Z Verigo dobrih ljudi želimo v dobrem delu povezati ljudi, ki družinam v stiski po vsej Sloveniji sporočajo, da jim je mar. Z vašo pomočjo družinam v stiski omogočamo ne le preživetje, temveč tudi spremembe, ki jih popeljejo v dostojno življenje, v soustvarjanje uspešne družbe."

Projekta Zmajev nasmeh ne podpirajo le košarkarji Cedevite Olimpije. Svoje bodo dodali tudi vsi glavni akterji ekipe Virtus Segafredo Bologna, saj bo akcija potekala prav na dan obračuna z glavnimi favoriti za osvojitev naslova prvaka 7DAYS EuroCupa. "Podprimo skupaj Zmajev nasmeh in se vidimo v Ljubljani," je povedal srbski organizator igre in najkoristnejši igralec prvega dela Evropskega pokala,Miloš Teodosić, Marco Belinelli, prvak Lige NBA iz leta 2014 in najboljši strelec na prvi medsebojni tekmi med Zmaji in Virtusom, pa je dodal:"V Sloveniji se vidimo 2. marca. Igrajmo košarko in se zabavajmo."Svoje je pristavil še srbski strateg na klopi Virtusa,Saša Đorđević: "Vsem navijačem sporočam, da se vidimo 2. marca v Ljubljani. Kot vedno se veselim prihoda v Slovenijo. Podprimo skupaj dobrodelno akcijo Zmajev nasmeh."