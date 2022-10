ZN: Revščina je posledica določenih odločitev pristojnih

Tudi na ZPM Ljubljana Moste-Polje opozarjajo, da je revščina vse bolj razširjena med delovno aktivnim prebivalstvom. Ljudem, ki živijo v revščini, je dostojanstvo vsakodnevno odvzeto. Vse več družin, ki jim pomagajo v humanitarnih programih Veriga dobrih ljudi in Botrstvo, je prisiljenih v odločitev, ali plačati položnice ali kupiti hrano in katere manj pomembne položnice lahko ta mesec izpustijo. Ker je položnice treba plačati, saj si nihče noče nakopati izvršb ali izgubiti strehe nad glavo, družine lažje manipulirajo z nakupom hrane in izpuščajo obroke. Povečuje se tudi število ljudi, ki so se prvič znašli v takšni stiski. V programu Veriga dobrih ljudi opažajo, da je med trenutno vključenimi kar 50 odstotkov takšnih, ki so za humanitarno pomoč zaprosili prvič.

Mineva 30 let, odkar je Generalna skupščina ZN 17. oktober razglasila za mednarodni dan za izkoreninjenje revščine z namenom, da bi opozorili na problem revščine v svetu in spodbudili aktivnosti za njeno zniževanje. Mednarodni dan poudarja globalno solidarnost in skupno odgovornost za izkoreninjenje revščine ter nujnost boja proti vsem oblikam diskriminacije.

Predsednica ZPM Ljubljana Moste-Polje, Anita Ogulin , državo poziva, naj vendarle v teh časih prisluhne humanitarnim organizacijam: "Želimo si tesnejšega sodelovanja s pristojnimi institucijami. Humanitarne organizacije imamo namreč izkušnje iz terena in lahko veliko doprinesemo k zaznavanju revščine med ljudmi. Na ZPM Moste-Polje smo že večkrat pristojnim predlagali zelo konkretne sistemske spremembe, ki bi družinam zelo olajšale reševanje svoje situacije. Med drugim smo predlagali vzpostavitev poroštvenega sklada in opozorili na nujnost brezplačne osnovne šole brez vsakršnih skritih stroškov, ki ne zajemajo samo šolske prehrane." Od predlaganih sprememb pa jih je bilo do sedaj uresničenih le nekaj. "Situacija, ki se jo napoveduje že dlje časa, je že tu, zato je skrajni čas, da se kot družba odzovemo in poskrbimo za tiste, ki v tem trenutku ne zmorejo," poudarja Ogulinova.

Revščina ni zgolj ekonomska težava, je večplastna in močno zaznamuje vse člane družine, pri tem pa so najranljivejši člen otroci. V programu Botrstvo v Sloveniji, v katerega je trenutno je trenutno vključenih več kot 6.200 otrok iz vse Slovenije, strokovni sodelavci že opažajo, da so starši začeli svoje otroke izpisovati iz obšolskih dejavnosti oziroma da jih ti v tekočem šolskem letu ne obiskujejo več. Starši tega stroška ne zmorejo več kriti. Bojijo se, da bo prihajajoče obdobje še poglobilo socialno izključenost teh otrok iz vrstniškega okolja.

Unicef Slovenija opominja, da je v Sloveniji lani pod pragom revščine živelo 10,2 odstotka oz. 40.000 otrok. Zaradi posledic protiepidemijskih ukrepov, ki jih je še vedno moč čutiti, rekordnih stroškov ogrevanja in življenjskih stroškov je zdaj po njihovem pozivu ključni trenutek, ko je treba zaščititi družine z otroki in ustrezno prilagoditi podporo zanje.

Projekt Veriga dobrih ljudi lahko podprete z donacijo prek SMS-a. Pošljite SMS sporočilo s ključno besedo PRIJATELJ5 in prispevali boste pet evrov za nakup prehranskih paketov za družine v stiski. Prispevajo lahko uporabniki mobilnih storitev Telekoma Slovenije, Telemacha, T2 in A1. Večje zneske lahko donirate z nakazilom na TRR SI56 3300 0000 1303 865 (Addiko Bank d.d.), s pripisom namena Veriga dobrih ljudi, sklic SI00 154. Prejemnik je ZPM Ljubljana Moste-Polje, Proletarska 1, 1000 Ljubljana.

Veliko vprašanj, ki jih je treba rešiti, vidijo tudi organizacije za pravice starejših. Največji delež ljudi pod pragom tveganja revščine s približno četrtinskim deležem predstavljajo upokojenci, so opomnili v zvezi društev upokojencev. V Sindikatu upokojencev Slovenije so kritični do načina razmišljanja o starejših v politiki in družbi. V združenju Srebrna nit pa pričakujejo, da bo vlada zamrznila oskrbnine v socialnovarstvenih zavodih.

Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so v poslanici ob mednarodnem dnevu navedli, da so zaradi draginje posebej izpostavljena gospodinjstva z nizkimi dohodki. Poleg sistemskih ukrepov so zato pripravili energetski dodatek za najbolj ranljive in draginjski otroški dodatek.

Prazna skladišča humanitarnih organizacij