Otrokom družin v stiski pričarali tople in vesele praznike

Medsebojne solidarnosti, prijateljstva in odkritosti je bilo med otroki čutiti precej. Pa tudi malce žalosti, ker je bil danes njihov zadnji dan v vili Šumnica. "Tu se ustvari res ena posebna energija. Nam je kar hudo, ko gremo domov," je povedala vodja tabora Mateja Andrinek.

Tudi otroci so povedali, da bodo pogrešali nova prijateljstva, ki so jih spletli tekom tedna, ter da bi še kar ostali na taboru. "Tu bi ostala še 365 dni," pa nam je zelo natančno zaupala ena izmed deklic, vsi pa so se strinjali, da bi tabor vsaj malce podaljšali.

Gorski zrak, brezskrbnost in nove dogodivščine imajo čudežne učinke. Tudi na ranjena srca. V Kranjski Gori so se namreč igrali, sankali, hodili, plavali. Za novo leto so bili pokonci kar do treh zjutraj, je povedala ena izmed deklic.

Okoli poldneva je sonce sijalo na kovčke, ki so bili namenjeni na različne konce Slovenije, k družinam, ki imajo dovolj, in tudi tistim, ki imajo premalo. V marsikaterem je bil spravljen spominek, pisemce ali darilce, v srcih njihovih lastnikov pa večni spomini, ki jih bodo lahko letos končno delili tudi s svojimi sošolci.