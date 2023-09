ZPM s Pro Plusom za prizadete v poplavah zbrala več kot 850.000 evrov

Že prve dni po poplavah si je razmere na terenu ogledala Anita Ogulin , predsednica ZPM Ljubljana Moste-Polje: "Terenski obiski družin so v naših programih stalnica, zato ni bilo dvoma, da se nemudoma povežemo z lokalnimi skupnostmi na poplavljenih območjih in odidemo na teren, do ljudi." Kljub temu, da je v svojem dolgoletnem humanitarnem delovanju videla že veliko neprimernih razmer in tragedij, so razmere presunile tudi njo in njene sodelavce.

Ogulinova poudarja, da bo pomoč zelo potrebna tudi, ko bodo zadeve vsaj delno sanirane. Prave stiske, v katerih so se znašli ljudje, ki so v prvi vrsti reševali svoja življenja in domovanja, se namreč šele začenjajo kazati. "Šok, grozo in žalost zdaj nadomeščata strah in obup, ljudje se počutijo nemočne, živijo v dvomih, ali bodo prejeli dovolj pomoči za ureditev življenja."

Na ZPM Ljubljana Moste-Polje bodo zbrana sredstva usmerili predvsem v ureditev življenja prizadetim družinam v poplavah. V prvi fazi je to zajemalo nudenje materialne pomoči v obliki prehranskih in higienskih paketov ter šolskih potrebščin za otroke. V drugi fazi bo pomoč usmerjena v nakup gospodinjskih aparatov, pohištva, energentov za ogrevanje v zimski sezoni, kritje osnovnih življenjskih stroškov in sanacijo objektov. Družinam, ki so bile prizadete v poplavah in so se že obrnile po pomoč in tistim, ki se še bodo, so kot prvo pomoč za reševanje situacije namenili 1000 evrov.

Na ZPM Ljubljana Moste-Polje opozarjajo tudi na otroke, ki ne smejo biti pozabljeni v stiskah staršev ob reševanju bivanjskih situacij. V ta namen bodo otroke razbremenjevali s prostočasnimi aktivnostmi in tabori med jesenskimi počitnicami, prav tako jim bodo nudili psihosocialno pomoč.