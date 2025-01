Vojak, ki je razstrelil cybertruck, menil, da so ZDA 'neozdravljivo bolne'

Ameriški vojak, ki je razstrelil Teslin cybertruck pred Trumpovim hotelom v Las Vegasu, je v sporočilih pred smrtjo zapisal, da je s tem želel ljudi zbuditi, da se zavedajo težav v državi. Menil je, da so ZDA "neozdravljivo bolne in gredo v propad", Američane pa pozval, naj se "zberejo okoli" Trumpa in Muska. Njegovo nekdanje dekle pa pravi, da je med služenjem v tujini utrpel travmatične poškodbe možganov, ki bi lahko vplivale na njegovo duševno zdravje.

OGLAS

37-letni Matthew Livelsberger je dejanje kot kaže skrbno načrtoval. V sporočilih v aplikaciji Zapiski, ki so jih našli na njegovem iPhonu, je med drugim zapisal, da mora "očistiti" svoj um "bratov, ki jih je izgubil, in se razbremeniti bremena življenj, ki jih je vzel". Ameriški vojak je na novoletni dan razstrelil Teslin cybertruck pred Trumpovim hotelom v Las Vegasu, preiskovalci pa domnevajo, da se je tik pred eksplozijo ustrelil. V enem od sporočil je zapisal: "To ni bil teroristični napad, to je bila budnica. Američanom pritegnejo pozornost le spektakli in nasilje. Ni torej boljšega načina, da jim sporočim svoje stališče kakor z ognjemetom in eksplozivom."

Goreči cybertruck pred Trumpovim hotelom FOTO: AP icon-expand

V svojih zapisih se je dotaknil vrste tem, od političnih kritik, družbenih težav ter tako domačih kot mednarodnih vprašanj, kot je vojna v Ukrajini. V enem od zapisov je dejal, da so ZDA "neozdravljivo bolne in gredo v propad". Preiskovalci še vedno ugotavljajo, ali je Livelsberger z rastrelitvijo Tesle in to pred hotelom, ki nosi ime novoizvoljenega predsednika Donalda Trumpa, želel poslati politično sporočilo. Za zdaj sicer niso ugotovili, da bi bil Livelsberger Trumpov nasprotnik, pač pa prej nasprotno. V enem od zapisov je pozval, da se mora država "zbrati okoli" novoizvoljenega predsednika in njegovega svetovalca Elona Muska, sicer izvršnega direktorja Tesle. "Osredotočite se na moč in zmago," je zapisal po poročanju The Washington Post. "Moškost je dobra in moški morajo biti voditelji. Moč je sredstvo za odvračanje in strah je produkt," je zapisal v eni svojih beležk.

V eksploziji je sedem ljudi utrpelo manjše poškodbe. Oblasti so zaključile, da je Livelsberger deloval sam. Posebni agent FBI, odgovoren za Las Vegas, Spencer Evans je dejal, da gre za tragičen primer samomora večkrat odlikovanega veterana, ki se je boril s posttravmatsko stresno motnjo in drugimi težavami, "čeprav je ta dogodek bolj javen in bolj senzacionalističen kot običajno". Dosedanja preiskava je pokazala, da je Livelsberger umrl zaradi strela v glavo, ustrelil naj bi se sam. Preiskovalci sicer še niso pojasnili, kako se je hkrati ustrelil v cybertrucku in povzročil eksplozijo s prižgom priotehničnih sredstev in goriva, ki jih je prevažal v vozilu.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP





Predmeti, ki so jih našli v zoglenelem cybertrucku icon-picture-layer-2 1 / 4

Ob Livelsbergerjevih nogah so našli zoglenelo pištolo, v vozilu pa še druge zoglenele predmete, med drugim še drugo strelno orožje, pirotehnična sredstva, potni list, vojaško izkaznico, kreditne kartice, iPhone in pametno uro. Oblasti so sporočile, da je bilo strelno orožje kupljeno na zakonit način. Nekdanje dekle: Želel si je več pomoči Preiskovalci so sporočili, da se je vojak spopadal z duševnimi težavami. "Verjetno je trpel za PTSD in vemo tudi za nekatere morebitne druge družinske težave," je dejal Evans. V dneh pred eksplozijo si je Livelsberger dopisoval s profilom na družabnem omrežju, ki je priljubljen med vojaškimi veterani, v dopisovanju pa je izrazil zaskrbljenost glede tehnologije vojaških brezpilotnikov, incidentov, ki jim je bil priča v Afganistanu, prepričan pa je bil tudi, da mu med vožnjo s cybertruckom iz Denverja v Las Vegas sledijo organi pregona. Njegovo nekdanje dekle, Alicia Arritt, pa je za The Washington Post povedalo, da ji je Livelsberger nekoč zaupal, da je med služenjem v tujini utrpel travmatične poškodbe možganov. 39-letna medicinska sestra, ki sicer skrbi za ranjene vojaške veterane, je za časnik povedala, da se je s 37-letnikom videvala med leti 2018 in 2021. Ta ji je zaupal, da je imel težave s spominom, slabo koncentracijo, da je težko vzdrževal odnose in da je občutil močno krivdo zaradi svojih dejanj na bojišču.

Matthew Livelsberger in nekdanje dekle Alicia Arritt FOTO: AP icon-expand