Vojaki, letalonosilke, orožje: katere so najmočnejše vojske na svetu?

V času, ko varnost ni več tako samoumevna in se vojske pripravljajo, opremljajo ter povečujejo, je Global Firepower pripravil letno poročilo in razvrstitev nacionalnih oboroženih sil, od najmočnejših do najšibkejših. Vodilne so ZDA, ki jim sledita Rusija na drugem in Kitajska na tretjem mestu. Slovenija na tej lestvici zavzema 86. mesto.

Global Firepower je za vsako od 145 držav na lestvici postavil poseben "indeks moči", izračunan na podlagi več kot 50 dejavnikov, ki vključujejo ne le vojaško moč, temveč tudi finančno situacijo, logistične zmogljivosti in geografske razmere. Po pričakovanjih prvo mesto zasedajo ZDA, ki sicer že leta kraljujejo na vrhu. Ponašajo se z 92 aktivnimi rušilci, 11 letalonosilkami in 13.300 letali. Poleg tega imajo v svojem arzenalu še 983 helikopterjev in so po mnenju Global Firepower najmočnejša vojska na svetu. ZDA za vojsko letno namenijo skoraj 700 milijard evrov, kar je trikrat več od Kitajske.

icon-expand Ameriška vojska FOTO: Dreamstime

Rusija je kljub velikim izgubam v Ukrajini na drugem mestu, je pa vojna razkrila omejitve, ki ruske vojske, kljub njihovi številčni in materialni premoči. Kot navaja index.hr, gre za vprašanja pripravljenosti, vodenja, usposabljanja in oskrbe vojske.

icon-expand Ruska vojska FOTO: Shutterstock

Zelo hitro se Rusiji približuje Kitajska Na tretjem mestu je zelo hitro rastoča Kitajska. Če bo nadaljevala s takšnim razvojem vojske, bo po mnenju Global Firepower zelo kmalu postala glavni tekmec ZDA. Kitajska vojska ima po statističnih podatkih več sodobnega orožja in opreme kot v času hladne vojne. 57 odstotkov orožja na Kitajskem je sodobne proizvodnje, ostalih 43 odstotkov pa je iz obdobja hladne vojne. ZDA imajo za primerjavo 47 odstotkov sodobnega orožja in 53 odstotkov orožja in opreme iz obdobja hladne vojne.

icon-expand Kitajska vojska FOTO: Shutterstock

Na četrtem mestu je Indija, ki bo po številu prebivalcev kmalu dohitela in prehitela Kitajsko. "Kitajska in Pakistan sta še vedno največji vojaški grožnji Indiji in jo silita v velike korake pri modernizaciji svoje vojske. Poleg vsega poskuša Indija zmanjšati odvisnost bodisi od Zahoda bodisi od Rusije," navaja Global Firepower. Pet najmočnejših svetovnih sil po tem izboru zaključuje Velika Britanija. Letos so se, kot je navedeno, okrepili kadrovsko, letalsko, logistično in finančno. "Prav tako so ena redkih sil, ki ima več letalonosilk," so dodali. Do desetega mesta so se po vrsti zvrstile še Južna Koreja, Pakistan, Japonska, Francija in Italija.

icon-expand Indijska vojska FOTO: Shutterstock

Na lestvici je 15. mesto zasedla Ukrajina, ki naj bi predvsem od začetka vojne s pomočjo Zahoda močno okrepila svojo vojsko. 17. mesto je zasedla še ena večja država, Iran, Izraelu pa je pripadlo 18. mesto. Močnim vojaškim državam pa se bliža tudi Poljska, ki je letos znatno okrepila svoje sile in na lestvici zasedla 20. mesto. Kako je pa z našo regijo? Da države bivše Jugoslavije niso tako vojaške močne kot tiste zgoraj navedene, ni skrivnost. Slovenija zaseda 86. mesto, Hrvaška se je uvrstila na 69. mesto, pred njima prednjači le Srbija na 58. mestu.

icon-expand Slovenska vojska FOTO: Slovenska vojska