Višje sodišče prekršilo zakon, a Vojteh Volk ostaja oproščen

Vojteh Volk, znan poslovnež ter lastnik Mipa in Pomurke, je bil s sinom Markom Volkom in zetom Martinom Kovačem obsojen na šestletno zaporno kazen zaradi zlorabe položaja in preslepitve bank za 6,1 milijona evrov. Po sodbi višjega sodišča je bil obtožbe v delu, ki se nanaša na preslepitev bank, oproščen. Vrhovno sodišče je sicer zdaj ugotovilo, da je višje sodišče prekršilo zakon, a Volk kljub temu ostaja oproščen.

