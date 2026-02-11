Zastoji, neučinkovit javni prevoz, parkirna stiska: kako bo po volitvah?

Neustrezni urniki javnega prometa, pomanjkanje parkirnih mest ter dolge vožnje z javnim prevozom in omejeno število linij predstavljajo nekatere ključne izzive mobilnosti, ki jih v Sloveniji navaja velika večina prebivalcev. Te težave imajo konkretne posledice: po podatkih raziskave agencije Mediana, izvedene na pobudo Inštituta za civilizacijo in kulturo, je zaradi tega kar petina prebivalcev živčnih in razdraženih, medtem ko desetini jemljejo energijo za delo in učenje. Inštitut že nekaj časa pozorno spremlja, kako se politične stranke v svojih programih odzivajo na področje mobilnosti, kar je pomembno pred prihajajočimi volilnimi dvoboji.

"Meni se zdi neverjetno, da mobilnost ni ena od glavnih treh političnih tem v času volitev," je dejal Andrej Brglez z Inštituta za civilizacijo in kulturo. Poudarja, da se politiki sicer dotaknejo mobilnosti v svojih programih, vendar le z nekaterimi neprimerljivimi napovedmi ali floskulami, ki ne ponudijo konkretnih rešitev. Zato je bil cilj raziskave Mediane in aktivnega opozarjanja pripraviti teren, da volivci zahtevajo več, saj mobilnost globoko zareže v vse pore življenja posameznika in družine, kar vključuje ekonomski in socialni aspekt. Dejstvo, da imamo v Sloveniji 1,2 milijona avtomobilov, dodatno poudarja nujnost iskanja učinkovitih rešitev, saj se država sooča tudi z izzivi kot visokotranzitna dežela.