Slovenija

Zastoji, neučinkovit javni prevoz, parkirna stiska: kako bo po volitvah?

Ljubljana , 11. 02. 2026 14.04 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER A.K.
Zastoji na ljubljanski obvoznici

Obsežna raziskava razkriva, da so neustrezna mobilnost, zlasti zastoji in pomanjkanje javnega prevoza, glavni vir stresa in nezadovoljstva med Slovenci, kljub temu pa tema ostaja spregledana v političnih programih in predvolilnih debatah.

Neustrezni urniki javnega prometa, pomanjkanje parkirnih mest ter dolge vožnje z javnim prevozom in omejeno število linij predstavljajo nekatere ključne izzive mobilnosti, ki jih v Sloveniji navaja velika večina prebivalcev. Te težave imajo konkretne posledice: po podatkih raziskave agencije Mediana, izvedene na pobudo Inštituta za civilizacijo in kulturo, je zaradi tega kar petina prebivalcev živčnih in razdraženih, medtem ko desetini jemljejo energijo za delo in učenje. Inštitut že nekaj časa pozorno spremlja, kako se politične stranke v svojih programih odzivajo na področje mobilnosti, kar je pomembno pred prihajajočimi volilnimi dvoboji. 

"Meni se zdi neverjetno, da mobilnost ni ena od glavnih treh političnih tem v času volitev," je dejal Andrej Brglez z Inštituta za civilizacijo in kulturo. Poudarja, da se politiki sicer dotaknejo mobilnosti v svojih programih, vendar le z nekaterimi neprimerljivimi napovedmi ali floskulami, ki ne ponudijo konkretnih rešitev. Zato je bil cilj raziskave Mediane in aktivnega opozarjanja pripraviti teren, da volivci zahtevajo več, saj mobilnost globoko zareže v vse pore življenja posameznika in družine, kar vključuje ekonomski in socialni aspekt. Dejstvo, da imamo v Sloveniji 1,2 milijona avtomobilov, dodatno poudarja nujnost iskanja učinkovitih rešitev, saj se država sooča tudi z izzivi kot visokotranzitna dežela.

Zastoji na ljubljanski obvoznici
Zastoji na ljubljanski obvoznici
FOTO: Aljoša Kravanja

Raziskava Mediane je jasno pokazala, da volivci natančno vedo, kje so njihove težave glede mobilnosti in kdo mora reševati vprašanje mobilnosti – Ministrstvo za infrastrukturo in vlada. Vendar pa, čeprav je bolečina velika, vprašanje mobilnosti ni tisto, zaradi česar bi volivci glasovali za določeno stranko. Ljudje od politikov pričakujejo veliko več kot splošne izjave o trajnostni mobilnosti. Želijo si jasnih sporočil, kako bodo problemi, kot so kolone in slaba povezljivost, dejansko rešeni v kratkoročnem in dolgoročnem obdobju.

Izzivi mobilnosti niso politično obarvani in so prisotni tako na levi kot na desni, saj vplivajo na vse. Iz tega razloga so za politiko težka vprašanja, ker od njih zahtevajo jasno ločitev po vizijah in ne zgolj ponavljanje floskul. Volitve so edinstvena priložnost, da volivci postavijo kritična vprašanja in politike zavezujejo h konkretnim rešitvam, ne zgolj k obljubam. Samo z aktivnim pristopom lahko zagotovimo, da bodo ob naslednjem zastoju volivci vedeli, ali so izbrali odgovorne kandidate, ki so resnično pripravljeni ukrepati, je povedal Brglez.   

Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
mobilnost Slovenija prometni zastoji javni prevoz volitve Andrej Brglez

