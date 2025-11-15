Po napadu vozniki avtobusov zahtevajo konkretne ukrepe

Sindikat poudarja, da se vozniki avtobusov vsakodnevno soočajo s težkimi pogoji. Njihova obremenjenost se je drastično povečala, saj od 1. julija lani vozijo 20 odstotkov več linij za podobno plačilo in s podobnim številom zaposlenih. Ta sprememba je nastala, ker so delodajalci prejeli dodatnih 20 odstotkov sredstev za več prevoženih kilometrov.

Incident, ki se je včeraj zgodil na Bavarskem dvoru v Ljubljani, kjer je bil z nožem napaden voznik avtobusa, katerega zdravstveno stanje ostaja resno, je sprožil burne odzive v sindikatu voznikov avtobusov. Zunanji strokovni sodelavec sindikata, Damjan Wolf , je poudaril, da so vozniki zgroženi, ogorčeni in močno razočarani, saj so že dlje časa tarča fizičnih in psihičnih napadov.

Povečana obremenitev povzroča zamude, kar dodatno razjezi že tako nezadovoljne potnike, ki svoje nezadovoljstvo pogosto izražajo z izrazitimi psihičnimi in tudi fizičnimi napadi na voznike. Še bolj zaskrbljujoče je, da so vozniki po imenu in priimku prepoznavni, kar agresorjem omogoča, da se napadi nadaljujejo tudi po službi in se prenesejo na domače naslove voznikov.

Sindikat je pristojnim ministrstvom za infrastrukturo ter za okolje, podnebje in energijo posredoval jasne zahteve za izboljšanje varnosti in delovnih pogojev. Ker je javni promet gospodarska javna služba, ki jo financirajo slovenski davkoplačevalci, sindikat zahteva, da se voznike avtobusov razglasi za uradne osebe, kar bi vsak napad na voznika obravnavalo kot hujše kaznivo dejanje in imelo odvračilni učinek na napadalce. Poleg tega zahtevajo namestitev fizičnih pregrad med vozniki in potniki, kar je že praksa v tujini in bi pripomoglo k zaščiti šoferjev.

Tretja ključna zahteva je ustavitev razvrednotenja poklica voznika. Na to opozarjajo že dlje časa, Wolf pa je dejal da jih kljub temu nobena vlada še ni slišala.

Glede na kritično situacijo je sindikat prejel številne klice voznikov in voznic, ki grozijo s samoorganizirano prekinitvijo dela. Wolf je odkrito opozoril: "Če ne boste ustavili vi, bomo ustavili mi sami."