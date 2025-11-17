Vpogled v zakulisje POP TV

POP TV že 30 let navdušuje z izjemno raznoliko ponudbo – od informativnih oddaj do zabavnih vsebin, dramatičnih resničnostnih šovov in priljubljenih igranih serij. Ste se kdaj vprašali, koliko truda in predanosti je vloženih v vsako oddajo, ki jo vidite na ekranu? Skupaj z ekipo 24UR Fokus smo se podali v fascinanten svet za kamerami in odkrili, da je ustvarjanje televizijskega programa prava umetnost, kjer vsak, od maskerjev do montažerjev, prispeva svoj delček k čarobnosti.