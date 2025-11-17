Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
POP 30

Vpogled v zakulisje POP TV

Ljubljana, 17. 11. 2025 07.53 | Posodobljeno pred 43 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Tea Šentjurc , D.L.
Komentarji
3

POP TV že 30 let navdušuje z izjemno raznoliko ponudbo – od informativnih oddaj do zabavnih vsebin, dramatičnih resničnostnih šovov in priljubljenih igranih serij. Ste se kdaj vprašali, koliko truda in predanosti je vloženih v vsako oddajo, ki jo vidite na ekranu? Skupaj z ekipo 24UR Fokus smo se podali v fascinanten svet za kamerami in odkrili, da je ustvarjanje televizijskega programa prava umetnost, kjer vsak, od maskerjev do montažerjev, prispeva svoj delček k čarobnosti.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
televizijska produkcija Pop TV zakulisje informativni program oddaje
Naslednji članek

Izjave v 24UR, ki so odmevale: od požigalca do 24 litrov alkohola

KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Spijuniro Golubiro
17. 11. 2025 08.36
Znanstvena fantastika.
ODGOVORI
0 0
LevoDesniPles
17. 11. 2025 08.21
+2
lol izzivi kako cenzurirati resnico v pa to XD
ODGOVORI
2 0
Potouceni kramoh
17. 11. 2025 08.16
+3
Ne sami sebe hvalit kdo in kaj ste, ker niste.
ODGOVORI
3 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330