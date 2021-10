Napoved Accuweather za zimo 2021/22: povprečne temperature, padavine in sneg v Alpah

Accuweather je objavil dolgoročno vremensko napoved za letošnjo zimo. Za naše kraje so meteorologi napovedali več padavin, večjih temperaturnih nihanj pa ne predvidevajo. Tudi letos napovedujejo večji vpliv El Niñe, a vdori arktičnega zraka lahko vremenske napovedi obrnejo na glavo. Kot še napovedujejo, snega v Alpah letos ne bo manjkalo.

icon-expand Temperature bodo to zimo v večjem delu južne Evrope ostale povprečne. FOTO: Accuweather

Meteorologi Accuweather predvidevajo, da bo to zimo s Sredozemlja nad balkanski polotok, Italijo in v večji del Turčije prišlo veliko vlage. Po besedah meteorologa Alana Repperta bodo ta območja zaradi stalnega dotoka vlage naletela na številne spremembe vremena, tudi nevihte. Zima je najbolj mokra sezona v teh regijah, in čeprav lahko nevihtno vreme precej napolni izčrpane podzemne rezervoarje, se bo občasno verjetno pojavil še en manj zaželen vpliv. Potem ko so jeseni rekordno deževni dogodki že poplavili nekatera območja vzdolž Sredozemlja, vključno z južno Francijo in Italijo, bi lahko celo zmerne količine padavin povzročile slabše odtekanje in poplavljanje, ki bi lahko dosegle točko, ko voda enostavno ne more več odtekati dovolj hitro, kar bi lahko povzročilo znatne poplave. Temperature bodo to zimo v večjem delu južne Evrope ostale povprečne. Vendar pa se lahko temperature v delih Italije, Grčije in Balkana občasno povzpnejo nad normalno, pa pravi meteorolog Tyler Roys. Vpliv El Niñe in vdora arktičnega zraka Čeprav je zima uradno oddaljena približno dva meseca, naraščajoči stroški energije in zaskrbljenost zaradi koronavirusa še vedno prevladujejo na celini, piše Accuweather. Ker se nekateri Evropejci že soočajo z dražjimi računi za energijo, lahko možnost hladne zime pomeni tudi drago zimo. El Niña bo, podobno kot njen vpliv na vremenske razmere v ZDA in Kanadi, tudi to zimo imela pomemben vpliv na evropsko vreme. Kar pa še ostaja neznanka, je morebiten vdor hladnega arktičnega vremena, ki lahko lokalno, ali pa tudi na celini, spremeni vremensko dogajanje. In, kot pravijo meteorologi, bo ravno nad našimi kraji imela El Niña pomemben vpliv, še bolj pa se bo poznala na drugih delih južne Evrope. To bi lahko na območjih Iberskega polotoka prineslo številne vetrolome in bolj izrazito vremensko dogajanje. Južni del polotoka bi jo lahko letos odnesel bolje, a je vse odvisno od premika celic čez regijo. Vzhodna Evropa bi lahko dobila večje pošiljke snega Za razliko od območij, na katera vpliva Sredozemsko morje, napovedovalci pri Accuweather pravijo, da bodo notranji deli Vzhodne Evrope v zimskem času v imeli podpovprečne temperature. "Če polarni vrtinec proti jugu sprosti nekaj hladnega zraka, se bo jedro tega mraza ustalilo v delih vzhodne Evrope," je pojasnil Roys.

Območje, ki je to zimo najbolj ogroženo za nižje temperature, vključuje območje od osrednje Ukrajine, proti severu do Latvije in Estonije ter zahodno do Slovaške in Poljske. Kot še pravijo, bi lahko povečane padavine z Balkana prinesle večje pošiljke snega na delih vzhodne Evrope, saj bi vlažna zračna masa trčila z zelo hladno. V severni Evropi brez presenečenj Za razliko od nevihtnega vremena na jugu se severna Evropa letos pozimi ne bo soočila z nestabilnim vremenom, pravijo meteorologi pri Accuweather. "V letošnji sezoni ne pričakujemo, da se bodo nevihte pogosto premikale od zahoda proti vzhodu, kar pomeni manjše vplive na dele Združenega kraljestva, Irske, Nemčije, Danske, Norveške in Švedske," je pojasnil Roys. Zaradi pomanjkanja pogostih padavin se v vzhodni Franciji, Nemčiji, na Švedskem in Norveškem obetajo dolgotrajnejše suhe vremenske razmere. Dolga obdobja suhih razmer lahko povzročijo zaskrbljenost zaradi možnosti suše, vendar napovedovalci mirijo. "Letošnja zima ne kaže znakov večje suše v nobenem delu Evrope," je dejal Reppert. Poleg tega se ne pričakuje, da bodo temperature v prvi polovici zime pretirano nihale. To bi lahko pomenilo olajšanje za prebivalce po vsej Severni Evropi, ki jih to zimo skrbijo stroški ogrevanja. Accuweatherjeva napoved smučarskih razmer V Alpah naj bi bile to zimo odlične razmere za smuko. Svež sneg na pobočjih bo pogost pojav, saj bodo pogosti premiki vlažnih mas iz Sredozemskega morja. "Čeprav imajo francoske, italijanske in južne avstrijske Alpe največjo možnost, da bodo to zimo pogosto zasnežene, se bo na teh območjih pozneje pozimi in v zgodnji pomladi razvilo večje tveganje za snežne plazove," je opozoril Roys.

icon-expand V Alpah naj bi bile to zimo odlične razmere za smuko. FOTO: Accuweather