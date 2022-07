Vročine ne podcenjujte niti med vožnjo avtomobila, še posebej če je ta dolgotrajnejša, opozarjajo na Agenciji za varnost prometa. Veliko tekočine, delujoča klima in več krajših postankov so recept, da je vožnja v teh dneh znosnejša, pravijo tuji turisti, ki za pot proti morju potrebujejo tudi deset ur in več.