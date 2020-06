Dežnik bo v prihodnjih dneh obvezna oprema

Danes bo po sončnem in ponekod meglenem začetku dneva oblačnost naraščala. Prve plohe in nevihte, ki bodo sprva še redke, bodo nad hribovitimi predeli zahodne Slovenije nastale že zgodaj popoldne, proti večeru pa bodo postajale vse pogostejše in se bodo širile tudi drugam. Zaradi krajevnega značaja ploh in neviht bo sicer v večjem delu Slovenije do večera ostalo suho, še zlasti to velja za vzhodne kraje, kjer bo ob jugozahodnem vetru tudi najtopleje. Ogrelo se bo do 27 ali celo do 28 stopinj Celzija, drugje bo okoli 25, na Gorenjskem in v Posočju, kjer bo popoldanskih ploh največ, pa bo le malo nad 20 stopinj Celzija.

Večji sistem neviht nas bo iz italijanske strani dosegel v večernih urah. Takrat se lahko predvsem na Primorskem in Notranjskem pojavijo krajevno močnejši nalivi s sodro in izrazitejšimi sunki vetra. Nevihte bodo nad morjem nastajale tudi ponoči in se bodo pomikale proti obali, kjer se lahko še pojavijo nalivi s sodro. Ostanki neviht se bodo nato od tu v obliki enakomernega dežja širili tudi nad osrednjo, južno in zahodno Slovenijo, medtem ko nad Štajersko in Prekmurje dež večinoma ne bo segel.