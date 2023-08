Kaj je razlog, da je prišlo do tako uničujočih padavin?

Kot je v današnji prvi izredni oddaji Slovenija pod vodo dejal naš hišni prognostik Rok Nosan, so v noči iz petka na soboto nastajale nevihte, ki so se pomikale nad Kvarner in Dalmacijo ter se med tem v pasovih širile nad Slovenijo in slabele, zato večjih nalivov pri nas ni bilo. "V večjem delu države je padlo nekje od 20 do 40 litrov dežja na kvadratni meter, na zahodu in jugu države pa nekoliko več," pove.

Skupna količina padavin je rekordna in pojasnjuje tudi, zakaj je prišlo do poplav, ki trenutno pustošijo po Sloveniji. V dveh dneh je namreč lokalno zapadlo več kot 250 litrov dežja na kvadratni meter, kar je dvakratna količina padavin, ki so zapadle v lanskem poletju skupaj. Najbolj prizadeti sta gorenjska in koroška regija.