Kljub pomladno toplim popoldnevom zime še ne gre povsem odpisati

Ob tako visokih temperaturah, ki smo jih imeli v zadnjih dneh, kar malo pozabljamo, da smo še v zimi. Temperature so včeraj v najtoplejših krajih že šesti dan zapored presegle 15 stopinj, na Štajerskem in v Prekmurju se je ogrelo celo do 18 stopinj Celzija. Občutna otoplitev je dosegla tudi višje lege, kjer niso topli le popoldnevi, ampak tudi noči in jutra. Živo srebro je v preteklem tednu celo v sredogorju preseglo 10 stopinj Celzija.

Čeprav ob popoldnevih beležimo že povsem pomladne temperature, nekatere nižine še vedno prekriva sneg. V Ravnah na Koroškem so danes ob sedmi uri zjutraj izmerili 17, v Kočevju osem, na Bohinjskem štiri in v Slovenj Gradcu dve centimetra snega.

Ob tako visokih temperaturah sneg počasi, a vztrajno pobira. Nekatera prisojna pobočja so kopna že vse do nadmorske višine 1600 metrov. Zaradi občutne otoplitve, ki ob sončnem vremenu ojuži in zmehča sneg, se v visokogorju čez dan precej poveča nevarnost proženja snežnih plazov.

Vzrok za visoke temperature v prihodnjih dneh bo jugozahodni veter, ki nam bo iznad Sredozemlja prinesel tudi večjo količino vlage. Ker pa bo plast vlažnega zraka razmeroma plitva, bosta do srede v oblake zaviti le Primorska in Notranjska, medtem ko bo drugod še prevladovalo sončno vreme. Šele v drugi polovici tedna lahko pričakujemo, da se bo oblačnost razširila nad vso Slovenijo. Med četrtkom in nedeljo bomo po dolgem času dobili tudi nekaj padavin.

Velika temperaturna nihanja v tem mesecu niso nič neobičajnega. Februarja namreč sonce hitro pridobiva na moči, zato lahko ob jasnem vremenu in zračni masi, ki se k nam razširi iznad Sredozemlja in Severne Afrike, po nižinah izmerimo zelo visoke temperature zraka. Hkrati pa so noči v tem delu leta ravno še dovolj dolge, da lahko ob snežni odeji in spustu mrzlega zraka, ki ga je ob koncu zime nad polarnimi predeli veliko, beležimo tudi še rekordno nizke temperature. Tako je bila pri nas v preteklosti ravno v tem mesecu izmerjena tako najnižja kot tudi najvišja temperatura zime. Najbolj mrzlo je bilo leta 1956, ko se je v Babnem Polju 15. in 16. februarja živo srebro spustilo do –34,5 stopinj, najbolj toplo pa je bilo 24. februarja pred dvema letoma, ko je v Dolenjah pri Ajdovščini in v Biljah pri Novi Gorici termometer pokazal kar 25,3 stopinje Celzija.

Veliko razliko med najnižjo in najvišjo temperaturo zraka lahko izmerimo tudi v marcu in aprilu, medtem ko najmanjša temperaturna nihanja običajno beležimo ob koncu poletja in v začetku jeseni, saj je nad polarnimi predeli takrat zaloga mrzlega zraka, ki se lahko spusti proti jugu celine, najmanjša.