Konec tedna bo sončen in občutno toplejši

V zadnjih tednih vremenske pestrosti nad Evropo zares ne manjka. Medtem ko so bili naši kraji pogosto pod vplivom južnih vetrov in zelo tople zračne mase, se je nad srednjo in severno Evropo zadrževal občutno hladnejši zrak, ki se je včeraj spustil tudi na južno stran Alp. Temperature so močno padle in po najvišjih vrhovih gora so spet poplesavale snežinke.

Kot je ob vremenskih frontah v toplem delu leta že stalnica, je bila tudi tokrat količina padavin zelo raznolika. Najmočnejši nalivi so v preteklih dneh nastajali v vzhodnem delu države, kjer je marsikje padlo več kot 50, ponekod celo več kot 100 litrov dežja na kvadratni meter, kar je toliko, kot ga ta območja sicer običajno prejmejo v celem mesecu skupaj. Ob tolikšni količini dežja v tako kratkem času so veliko težav povzročale predvsem meteorne vode, močneje narasli in poplavljali pa so tudi nekateri hudourniški vodotoki, ki so odnašali ceste in manjše mostove.