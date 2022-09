Najhladnejše jutro v zadnjih petih mesecih, kmalu sprememba vremena

Današnje jutro je bilo še posebej hladno, saj v večjem delu Slovenije tako nizkih temperatur nismo beležili že skoraj pet mesecev. Po podatkih Arsa je med nižinskimi kraji termometer najmanj, –3,6 stopinje Celzija, pokazal v Babnem Polju. Dobri dve stopinji pod ničlo sta bili ob sedmi uri zjutraj izmerjeni v Novi vasi na Blokah, zmrzovalo pa je tudi v Iskrbi pri Kočevju (–1,6 stopinje) in v Logatcu, kjer so izmerili –0,7 stopinje Celzija.

Tudi marsikje drugje se je živo srebro približalo ledišču. V Kočevju je bila ob sedmi uri zjutraj le desetinka stopinje nad ničlo, v Šmartnem pri Slovenj Gradcu pa je bila zaradi nastanka megle najnižja temperatura izmerjena že kmalu po četrti uri, ko je bilo 0,3 stopinje Celzija. Med hladnejšimi kraji so bili še Letališče Jožeta Pučnika z eno, Letališče Maribor, Ptuj in Celje z dvema ter Novo mesto, Črnomelj in Vrhnika z dobrimi tremi stopinjami Celzija.

Hladnemu jutru bo sledil sončen dan s temperaturami malo nad 15 stopinj Celzija. Nekaj povečane oblačnosti bo popoldne občasno predvsem na severu in vzhodu Slovenije, kjer se bo lahko razvila kakšna kratkotrajna ploha.

V prihodnjih dneh se bo vreme spremenilo. Jutrišnje jutro bo sicer še zelo hladno, potem pa bo zapihal toplejši jugozahodni veter, ki nam bo ob koncu tedna poleg višjih temperatur prinesel tudi več oblačnosti in padavine. V Posočju se bodo že jutri popoldne začeli nabirati oblaki. V soboto čez dan se bo postopno pooblačilo tudi drugod in proti večeru bodo na Primorskem in Notranjskem že lahko padle prve kaplje dežja.