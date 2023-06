Najtoplejši prvi poletni dan v zgodovini meritev lahko prinese krajevna neurja

V koledarsko poletje letos vstopamo sredi prvega vročinskega vala, ko marsikje niti noči ne nudijo več prave svežine. Ponekod se temperatura do sončnega vzhoda ni spustila pod 20 stopinj Celzija, kar pomeni, da je za nami prva letošnja t. i. tropska noč.

Najtopleje je bilo v Črnomlju, kjer je najnižja temperatura znašala 22 stopinj, ob 6. uri in 30 minut, torej dobro uro po sončnem vzhodu, pa je termometer pokazal že 25,2 stopinje Celzija. Prvo letošnjo tropsko noč so zabeležili tudi v Ljubljani, Novem mestu, Krškem ter številnih drugih manjših krajih.

Tako tople noči so bile pred letom 2000 zelo redke in so se v povprečju pojavljale le na vsakih pet do deset let, v zadnjih dvajsetih letih pa so postale že vsakoleten pojav. V Ljubljani je bilo tako med letoma 1951 in 2000, torej v petdesetih letih, skupaj le 18 tropskih noči, v zadnjih dvajsetih letih pa je bilo takih noči že več kot sto.

Danes bo večji del dneva sončno in vroče. Po nižinah osrednje in jugovzhodne Slovenije se bodo najvišje popoldanske temperature gibale okoli 36 stopinj Celzija.

Še kakšno stopinjo več lahko pričakujemo jutri, ko bo vrhunec vročinskega vala. Na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju ter morda tudi v Ljubljani se bo ogrelo vse do 37 ali lokalno celo do 38 stopinj, medtem ko bodo na Štajerskem in v Prekmurju termometri pokazali okoli 35 stopinj Celzija. To pomeni, da so možni novi junijski rekordi. V zadnjih letih smo sicer nekajkrat beležili podobno visoke ali še višje temperature, a še nikoli tako zgodaj.

Danes pozno popoldne in zvečer možna krajevna neurja