Nalivi nemočni proti suši, naslednji teden pa spet nad 35 stopinj Celzija

Zato neurja s silovitimi nalivi, ki sicer letos pustošijo pretežno na severu in vzhodu, v večjem delu države ne uspejo napojiti žejne zemlje. " Povzročajo škodo zaradi vdora meteorne vode v kleti, v nižje prostore, zalivajo podvoze, vendar ta voda hitro odteče in pravzaprav ne izboljša sušnih razmer v vodotokih, kaj šele v podzemnih vodah ," razmere oriše hidrolog Janez Polajnar z Agencije RS za okolje (Arso).

Kot pravi Nosan, se "zaradi podnebnih sprememb zadnja leta vse pogosteje vrtimo v nekakšnem začaranem krogu. Na eni strani veliko škode povzročajo nevihte, ki so ob vročem vremenu silovitejše. Po drugi strani pa ob višjih temperaturah izhlapi tudi več vode, kar pomeni, da prej nastopijo sušne razmere." Ki močno prizadenejo kmetijstvo, turizem, energetiko. Razmere v Sloveniji so sicer trenutno podobne kot v soseščini - Italija je zaradi najhujše suše v zadnjih 70 letih v petih regijah razglasila izredne razmere. Rekordno nizki vodostaji rek Pad in Tibere so povzročili upad proizvodnje elektrike v hidroelektrarnah.