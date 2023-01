Na Slivniškem Pohorju je zdrsnil avtobus, že v jutranjih urah se je tam prevrnil plug, še eden je obtičal v cestnem jarku. Sneg je povzročil kar nekaj težav v prometu, kjer se snežne odeje ne veselijo. Veliko bolj veseli so novih snežink na smučiščih, kjer so še prejšnji teden zaradi zelene zime delali v omejenem obsegu, do konca tega tedna pa načrtujejo odprtje večjega števila prog.