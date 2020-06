Ob koncu tedna se bo marsikje prvič letos ogrelo nad 30 stopinj Celzija

Že več tednov nad staro celino spremljamo podobno vremensko sliko. Središče anticiklona je nad severno polovico Evrope, kjer je v teh dneh celo topleje, kot je pri nas. Po podatkih Ogimeta so včerajšnje najvišje dnevne temperature marsikje na Švedskem in Finskem presegle 30 stopinj Celzija, v najtoplejših krajih se je ogrelo celo do 34 stopinj Celzija.

Povsem drugače je južneje, nad Zahodno, Srednjo in Jugovzhodno Evropo, kjer vreme že dalj časa krojijo višinska jedra hladnega in vlažnega zraka, ki povzročajo nestabilnost ozračja in posledično nekoliko nižje temperature. V primerjavi z ostalimi vremenskimi sistemi gre pri višinskih jedrih za precej majhne tvorbe, katere premiki le za nekaj deset kilometrov lahko povsem spremenijo potek vremena. Nekaj podobnega se je zgodilo v preteklem tednu, ko je vse do četrtka kazalo, da bo nedelja sončna in suha, na koncu pa smo imeli precej oblačno in ponekod tudi deževno vreme.

Tudi včeraj se je vreme odvilo po podobnem scenariju, saj smo se nahajali na obrobju višinskega jedra hladnega zraka, kjer je vreme običajno najslabše. Tukaj se namreč stikata dve temperaturno različni zračni masi, ki povzročata nastanek krajevnih padavin, predvsem ploh in neviht. Ob nalivih je v zadnjih 24 urah največ dežja padlo na Gorenjskem, lokalno nad 50 litrov na kvadratni meter. Krajevni nalivi so se danes zgodaj zjutraj pojavljali tudi na Notranjskem in Dolenjskem.