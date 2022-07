Padavine, ki so nastale nad morjem, zajele tudi del Krasa

Nad morjem so začele nastajati plohe, ki so zajele tudi del Krasa. Čeprav padavin ni bilo veliko, pa so pomagale pri tem, da so gasilci lažje zatrli večje žarišče, ki se je pojavilo nad Mirnom. Sicer bo danes delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, z izjemo Primorske, ki bo sončna. Popoldne se lahko predvsem nad hribi razvije kakšna nevihta.

Še enkrat več se je izkazalo, kako zna biti vreme, zelo nepredvidljivo. Zgodaj zjutraj so tako nad toplim morjem nenadejano začele nastajati plohe in nevihte, ki so se nato pomaknile tudi nad Kras. Ob tem je padlo okoli tri litre dežja na kvadratni meter, kar sicer ni veliko, a dovolj, da je gasilcem tudi s pomočjo dežnih kapelj uspelo zatreti večje žarišče, ki se je okoli 5. ure zjutraj pojavilo nad Mirnom, poroča naš hišni prognostik Rok Nosan. icon-expand Nad morjem so se začele pojavljati nevihte, ki so zalile tudi del Krasa. FOTO: Arso Še zmeraj ostajajo nevarnosti požarov v naravi. Arso je za Primorsko razglasil zelo veliko požarno ogroženost v naravi, velika nevarnost pa je tudi drugod po Sloveniji. Kakšno vreme nas čaka? Sreda bo na Primorskem sončna. Dopoldne bo še pihala šibka burja, popoldne pa bo zapihal maestral. Drugod bo sonca nekoliko manj, popoldne se lahko predvsem nad hribi razvije kakšna nevihta. Četrtek bo sončen in vroč. Povsem brez oblakov sicer ne bo šlo, a bodo nevihte tudi nad hribi malo verjetne. Veliko sonca nam bo prinesel tudi petek, proti večeru pa bomo že čutili vpliv nove hladne fronte, zato bodo predvsem na severu začele nastajati nevihte. V soboto se bodo krajevne plohe in nevihte pojavljale v večjem delu Slovenije. Temperature bodo nekoliko padle, a bodo že v nedeljo spet zanihale navzgor. Še višje pa bo živo srebro seglo v prihodnjem tednu, ko nas bo najverjetneje zajel nov vročinski val. icon-expand Vreme danes FOTO: 24UR