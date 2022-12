Pestro vremensko dogajanje: najprej poledica in žled, v noči na soboto še sneg

Pred nami je pestro vremensko dogajanje, ki bo lahko povzročalo tudi težave. Zvečer ali v prvem delu noči nas bodo namreč od zahoda zajele padavine, ki bodo zaradi občutne otoplitve v višinah v večjem delu Slovenije v obliki dežja. Ker pa se bo v krajih pod 500 metri nadmorske višine marsikje še zadrževala plast zraka z negativnimi temperaturami, bo do petkovega dopoldneva predvsem na severovzhodu Slovenije velika nevarnost poledice in žleda. Padavine lahko pričakujemo tudi v noči na soboto, ko se bo meja sneženja marsikje spustila do nižin.

V zadnjih dneh je vremensko dogajanje zelo razgibano. Tako smo po nedeljskem sneženju v ponedeljek in torek zjutraj marsikje izmerili najnižje letošnje temperature, zdaj pa se k nam že širi občutno toplejši zrak. Izrazita otoplitev je včeraj popoldne najprej dosegla sredogorje in visokogorje, ponoči pa se je vpliv toplejšega jugozahodnega vetra razširil tudi nad nekatera notranjska in kočevska mrazišča. V Novi vasi na Blokah, kjer je bilo še v torek zjutraj skoraj –20 stopinj Celzija, so danes zjutraj izmerili dve stopinji nad ničlo.

icon-expand Mraz FOTO: Shutterstock

Medtem pa vetru še ni uspelo doseči nižjih delov vzhodne in osrednje Slovenije, kjer tako še vedno ostaja razmeroma hladno. Ponekod se je tudi danes živo srebro spustilo globoko pod ničlo. Po podatkih Arsa se je najbolj ohladilo v Šmartnem pri Slovenj Gradcu, kjer so izmerili –8 stopinj, pri –7 stopinjah Celzija pa se je živo srebro ustavilo na Ptuju. Danes se bo postopno povsod pooblačilo. Večji del dneva bo še suh, pozno popoldne ali zvečer pa nas bodo od jugozahoda zajele padavine. Glavnina padavin nas bo dosegla ponoči, ko se bo ob močnih južnih višinskih vetrovih meja ledišča dvignila na nadmorsko višino okoli 2000 metrov, kar pomeni, da bo v večjem delu Slovenije tudi po najvišjih vrhovih prevladoval dež. Le na območju Julijskih Alp in zahodnih Karavank bo lahko v prvem delu noči snežilo do višjeležečih dolin. Ker bo občutno toplejši zrak dotekal le v višje lege, v nižjih pa bodo marsikje še vztrajale negativne temperature, lahko zvečer, ponoči in jutri zjutraj predvsem v krajih pod 500 metri nadmorske višine nastajata poledica in žled. Plast mrzlega zraka bo najdebelejša na severovzhodu Slovenije, kjer se lahko predvsem po gričevjih nabere tudi kakšen centimeter debela plast ledu. Leden dež bo možen tudi v nižjih delih osrednje in jugovzhodne Slovenije, a bo tu ta pojav predvidoma nekoliko manj izrazit.

icon-expand Takšne naj bi bile temperature sredi noči na petek na dveh metrih višine. FOTO: Arso