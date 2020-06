ANIMACIJA: Petek bo najbolj moker dan tega tedna, vmes bodo tudi nevihte z nalivi

Že dalj časa nas spremljata dopoldansko sonce in popoldanska loterija ploh in neviht. Včeraj so se plohe in nevihte najprej pojavljale na Štajersko in Prekmurjem. Nekatere med njimi so prinesle tudi nalive s sodro in drobno točo, ki so nekaj težav povzročili v Ormožu in Veliki Polani. Zvečer se je težišče vremenskega dogajanja preselilo nad Furlanijo - Julijsko krajino, kjer je prišlo do nastanka večjega nevihtnega sistema. Ta se je nato pomikal proti vzhodu in v poznih večernih urah dosegel tudi Slovenijo ter predvsem Primorski in zahodnemu delu Gorenjske prinesel kratkotrajne nalive z nekaj zrni sodre.