Čakajo nas vročinske nevihte in krajevne plohe

Pri nas hujše vročine letos še nismo imeli in kot kaže, bo tako ostalo še vsaj do začetka avgusta. Na vreme pri nas bo jutri vplivala oslabljena hladna fronta, ki se bo čez Alpe pomikala proti jugovzhodu. Kljub temu, da bomo le na obrobju njenega vpliva, bo dogajanje kar burno.

V torek so temperature ob pomoči šibkega jugozahodnika marsikje presegle 30 stopinj Celzija. Prav zaradi vročine je čez dan nastalo nekaj kopaste oblačnosti, a bodo plohe in nevihte redke ter omejene bolj kot ne le na hribovite predele severne in zahodne Slovenije.

Ponoči možne krajevne plohe in nevihte, jutro bo toplo Noč bo v južni polovici Slovenije jasna, drugod bo več oblačnosti. Predvsem na severovzhodu in na Gorenjskem bodo do sredine noči še možne krajevne plohe in nevihte, kakšna nevihta lahko nastane tudi na Dolenjskem in v Posavju. V drugem delu noči se bo dogajanje umirjalo, krajevne padavine bodo večinoma ponehale, le ob naši vzhodni meji lahko tudi zjutraj še pade kakšna kaplja dežja, pravi naš vremenski prognostik Rok Nosan. Kot še napoveduje, bo jutro kar toplo, na Gorenjskem bo okoli 14 stopinj Celzija, drugje pričakujemo od 17 do 19, še kakšna stopinja več bo ob morju. Po kratkotrajnem premoru bodo sever že dopoldne spet zajele plohe in nevihte, drugod bo še večinoma sončno z visokimi temperaturami in zaradi obilice vlage tudi precej soparno.

Na manjših območjih verjetna tudi toča Popoldne se bo vremensko dogajanje na severu stopnjevalo. Nevihte se bodo okrepile, hkrati pa bodo nastajale nove. Zaradi velike pregretosti ozračja se bodo pojavljali krajevni nalivi in sunki vetra, na manjših območjih je zelo verjetna tudi toča.

toča FOTO: Shutterstock