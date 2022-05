Poiščite senco, UV-indeks bo zelo visok

Po bolj kot ne kislem koncu tedna nas te dni razvaja sonce, temperature pa so vsak dan višje. Najtoplejši zrak se bo nad nami zadrževal v sredo in četrtek, ko bodo temperature presegle 24 stopinj, na vzhodu države pa se bodo približale celo 30 stopinjam Celzija. Ob koncu tedna bodo temperature spet zanihale navzdol, a ohladitev ne bo dolgotrajna, napoveduje naš hišni prognostik Rok Nosan .

UV-indeks je mera za moč sonca oziroma ultravijoličnega sončnega sevanja, torej tistega dela sončevega sevanja, ki povzroči porjavelost kože ter lahko ob predolgi nezaščiteni izpostavljenosti soncu vodi k opeklinam, pojasnjujejo na Arsovi spletni strani.

Indeks je običajno višji poleti kot pozimi, najvišjo vrednost pa doseže junija in v začetku julija. "Najvišji je ob sončnem poldnevu, ko je sonce najvišje na nebu, odvisen pa je tudi od stopnje oblačnosti. Tudi skozi tanjše plasti oblakov lahko prodre do okrog 80 % UV sevanja. Sončni žarki so najmočnejši dve uri pred in tri ure po sončnem poldnevu (poleti od 11. do 16. ure)," razlagajo Arsovi meteorologi.

Vrednost indeksa upošteva predvideno najvišje sevanje sredi dneva, a pozor: če se žarki odbijajo od vodnih površin v naši neposredni bližini, je prejeto UV-sevanje lahko tudi podvojeno.