Poletje v pozni jeseni: rekordne temperature

Nedeljo smo sicer začeli z izrazito temperaturno inverzijo. Najtoplejši zrak se je zgodaj zjutraj zadrževal na nadmorski višini od 800 do 1200 metrov. Na Lisci nad Sevnico, ki leži na 947 metrih, so ob šibkem zahodnem vetru že ob sedmi uri zjutraj beležili kar 21 stopinj Celzija. Nasprotno pa vetru ni uspelo doseči nižjih delov površja, zato smo po nižinah dan začeli z občutno nižjimi temperaturami. V mraziščih je bilo le malo nad ničlo.

Čez dan so se jezera hladnega zraka v večjem delu Slovenije razkrojila, tako da se bo tudi po nižinah močno ogrelo. Zelo toplo je bilo predvsem na Primorskem, Notranjskem, Gorenjskem in Kočevskem, kjer je živo srebro marsikje preseglo 25 stopinj Celzija. Največ, kar 28 stopinj Celzija, so izmerili v Iskrbi pri Kočevju in v Škocjanu pri Divači. Le eno stopinjo manj je termometer pokazal v Ilirski Bistrici, pri 26 stopinjah Celzija pa se je temperatura ustavila v Postojni, Kočevju, Osilnici in celo v Novi vasi na Blokah. Povsem drugače je bilo v Pomurju, kjer je marsikje tudi popoldne vztrajala megla. V Murski Soboti so ob 15. uri izmerili le 13 stopinj Celzija.