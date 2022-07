Pregreto ozračje bodo ohladile nevihte, možna tudi neurja s točo

Danes bo na vreme pri nas vplivala oslabljena hladna fronta. Dopoldne bo še sončno in vroče, sredi dneva pa bo oblačnost naraščala in postopno prekrila večji del Slovenije. Na severu bodo že zgodaj popoldne začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo kasneje z višinskimi vetrovi pomikale tudi nad osrednjo in jugovzhodno Slovenijo.

Meteorološko poletje se bo ta konec tedna prevesilo v drugo polovico. Prvo polovico poletja si bomo zapomnili po hudi vročini, saj smo do danes marsikje našteli že več vročih dni, kot jih običajno beležimo v vsem poletju skupaj. In po kratkotrajnem premoru se bo vročina v prihodnjem tednu spet stopnjevala, zato lahko že zdaj z veliko gotovostjo rečemo, da se bo letošnje poletje uvrstilo med tri najtoplejše v zgodovini meritev, lahko se celo zgodi, da se bo zavihtelo na sam vrh.

Čez dan se bo v višinah krepil severozahodni veter, v sredogorju bo pihal jugovzhodnik, po nižinah pa se bo veter popoldne obračal na severovzhodno smer, kar bo ob kombinaciji z zelo toplo in vlažno zračno maso predstavljalo veliko nevarnost za nastanek krajevnih neurij. Zelo verjetno bo pozno popoldne nastal večji nevihtni sistem, ki ga bodo spremljali močni sunki severnega vetra, nalivi in toča. Predvsem na Koroškem in Štajerskem se bodo lahko nalivi na določenih območjih obnavljali dalj časa, kar lahko pripelje do močnejšega porasta in razlivanja hudourniških vodotokov. Prav tako so možni večji nanosi toče in vetrolomi.

Na Primorskem, kjer bodo nevihte malo verjetne, bodo popoldanske temperature od 33 do 35 stopinj Celzija. Malo nad 30 stopinj bo tudi v osrednji in jugovzhodni Sloveniji. Na severu bodo temperature nekoliko nižje. Pred padavinami se bo ogrelo do 27 stopinj Celzija.

Nevihte se bodo nadaljevale v noč

Ponoči bo lahko kakšna nevihta nastala tudi v zahodni Sloveniji, do jutra pa se bo ozračje povsod umirilo. A premor bo le kratkotrajen, saj bo jutri čez dan ob spremenljivi kopasti oblačnosti predvsem na severu in vzhodu Slovenije spet nastalo nekaj neviht. Teh pa zagotovo ne bo na Primorskem, kjer bo pihala šibka burja. Tukaj se bo tudi jutri nadaljevalo sončno in vroče vreme s temperaturami do 35 stopinj Celzija, drugod bo vročina prehodno nekoliko popustila, a bomo v večjem delu Slovenije še vedno izmerili okoli 30 stopinj Celzija.