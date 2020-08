Vročinski val se bo poslovil s prehodom izrazite hladne fronte

Po tem, ko je bila temperatura morja večji del julija podpovprečna, je v zadnjem tednu začela počasi, a vztrajno naraščati. Včeraj popoldne je morje v Kopru imelo že 28 stopinj, danes in jutri pa bo njegova temperatura še za kakšno stopinjo višja. S 27 stopinjami je zelo topla tudi Kolpa, veliko pa ne zaostajata niti Blejsko in Bohinjsko jezero, ki imata po podatkih Arsa 25 stopinj Celzija.

Tako tople noči so bile pred letom 2000 zelo redke, v zadnjih dvajsetih letih pa so postale že kar zveste spremljevalke vročih poletnih dni. V Ljubljani je bilo med letoma 1951 in 2000, torej v 50 letih skupaj le 18 tropskih noči, v zadnjih 20 letih pa je bilo takih noči že 99.

Vročina v naših krajih postaja vse bolj obremenilna, tudi na račun vse toplejših noči, ko se živo srebro do jutra ne uspe spustiti pod 20 stopinj Celzija. Govora je o t. i. tropski noči, ki smo jo nocoj imeli na Primorskem, v središčih večjih mest in tudi marsikje na podeželju. Ob šesti uri zjutraj je bilo najtopleje v Kopru, kar 24 stopinj. Dve stopinji manj sta bila zabeleženi v Podnanosu in v Godnjah na Krasu, več kot 20 stopinj pa je bilo tudi v številnih drugih krajih po Sloveniji.

Kakšno vreme lahko pričakujemo v prihodnjih dneh?

Po razkroju jutranje megle bo sobota sončna in vroča, modrino neba bo občasno nekoliko zastirala le visoka oblačna koprena. Popoldne bo nad vrhovi gora nastalo tudi nekaj kopastih oblakov, medtem ko bo verjetnost za nastanek nevihtnih oblakov zelo majhna, najmanjša v tem tednu. Temperature bodo podobno visoke, kot so bile v preteklih dneh, bo pa v zraku manj vlage, zato bomo vročino nekoliko lažje prenašali. Najbolj vroče bo spet na Goriškem in v Vipavski dolini, kjer se bo ogrelo do 37 stopinj Celzija. Ob morju jih bo 34, le stopinja manj bo v osrednji in jugovzhodni Sloveniji. V severni Sloveniji pa pričakujemo od 30 do 32 stopinj Celzija.

Tudi večji del nedelje bo sončen in vroč, pozno popoldne in zvečer pa bodo ozračje ohladile krajevne nevihte, ki se bodo marsikje nadaljevale v noč na ponedeljek. Možna bodo tudi neurja, še zlasti to velja za zahodno polovico Slovenije. Glavno nevarnost bodo, kot vse kaže, spet predstavljali krajevno močnejši nalivi z debelejšo točo.