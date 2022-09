Slovenijo zajela neurja z močnim vetrom, padala tudi toča

Gasilci imajo polne roke dela tudi na štajerskem koncu. V Celju so s folijo prekrili streho stanovanjskega objekta, na območju Slovenske Bistrice pa objekt zavarovali pred meteorno vodo. Ogromno težav je neurje z vetrom povzročilo v Gotovljah v Savinjski dolini, kjer je veter na cesto podrl drevo in odkril več streh gospodarskih objektov. V Šentjurju pa so morali na pomoč poklicati delavce elektro podjetja, saj je močan veter podrl elektroenergetski vod.

Jugozahodno Slovenijo je neurje z močnim vetrom zajelo okoli 11. ure. V Sežani je bilo poplavljenih več objektov in podrtih nekaj dreves, sporočajo na strani Uprave RS za zaščito in reševanje. Meteorna voda je poplavila industrijski objekt v poslovni coni Risnik (Divača), močan veter pa je podrl drevo v Divači. Težave so imeli tudi v industrijski coni v Hrpeljah, zaradi vetra je na enem industrijskem objektu poškodovana streha, na drugem pa streha in panelna fasada. V Postojni, kamor se je neurje premaknilo, sta bila poplavljena trgovski in večstanovanjski objekt.

Slovenijo so zajela neurja, do sobote bodo marsikje prinesla več dežja, kot smo ga dobili celotno poletje. Iz različnih delov države medtem že poročajo o preglavicah, ki jih v prvi vrsti povzroča močan veter.

V prihodnjih dneh bodo manjše reke in hudourniški vodotoki po dolgem času dosegli velike pretoke, nekateri bodo lahko tudi poplavili. Hudourniška razlivanja so najbolj verjetna v hribovitem svetu severne Slovenije, kjer bo lahko že do jutrišnjega večera lokalno padlo več kot 200 ali celo 300 litrov na kvadratni meter. Drugod bodo količine precej manjše. V večjem delu Slovenije do sobote zvečer pričakujemo od 40 do 100 litrov dežja na kvadratni meter, najmanj na severovzhodu Slovenije in ob morju.

Povečana verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov

Geološki zavod Slovenije obvešča, da bo danes popoldan in zvečer povečana verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov v večjem delu Slovenije , predvsem v severozahodnem, osrednjem, jugovzhodnem in severovzhodnem delu države. Do pojavljanja zemeljskih plazov lahko pride tudi v ostalih predelih Slovenije, dodajajo.

Verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov se bo povečevala sorazmerno s količino padavin. "Prebivalci naj bodo pozorni na pojavljanje sprememb na tleh, objektih in pobočjih. Še posebej naj bodo pozorni na pojavljanje svežih razpok, posedanje in zdrse zemljine ter na površinsko zastajanje vode. V primeru pojava sprememb na tleh ali objektih ter v primeru sprožitve plazu pokličite na številko 112," svetujejo.

Močan veter težave povzročal že včeraj: vetrolomi in prevrnjen kanu

Močan veter je v sredo nekaj pred 16. uro popoldan na Bohinjskem jezeru s kanujem prevrnil dve osebi. Mimoidoči so osebi rešili iz vode še pred prihodom gasilcev PGD Bohinjska Bistrica in Bled, potapljačev PRS Bled in pripadnikov ekipe civilne zaščite za reševanje na vodi in iz vode, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje. Poškodovanima so zaradi podhladitve nudili pomoč in ju prepeljali na izhodišče. Iz vode so tudi potegnili kanu in ga predali lastniku.

Prav tako pa uprava poroča tudi o več zabeleženih dogodkih vetroloma. V Mariboru so gasilci na trgu Dušana Kvedra nekaj pred 20. uro zvečer pritrdili pločevinasto streho na stanovanjskem bloku, ki jo je razrahljal močan veter.

Skoraj dve uri kasneje so morali gasilci pomagati tudi v naselju Zagorje v občini Sveti Tomaž, kjer je veter preko cestišča podrl večje drevo. Gasilci PGD Koračice so drevo razžagali in počistili cesto. Še eno drevo je veter podrl v naselju Dolge Njive v občini Lenart. Gasilci PGD Selce so drevo razžagali in odstranili s ceste.