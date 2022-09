Slovo poletnih temperatur: prihajajo obilne padavine, gore bo pobelil sneg

Krepko smo že zakorakali v meteorološko jesen, še enajst dni pa nas loči do enakonočja in začetka koledarske jeseni. Dnevi se v tem delu leta najhitreje krajšajo, kar se me drugim odraža v spremenjenih vremenskih vzorcih. Ker moč sončnih žarkov hitro upada, se nad polarnimi predeli ravno septembra začne oblikovati gmota zelo hladnega zraka, ki se lahko ob severnih vetrovih spusti tudi naše kraje. V tem primeru lahko v jesenskih mesecih že zadiši tudi po zimi. Po drugi strani pa se lahko k nam z jugozahodnim vetrom razširi zelo topla zračna masa iznad Sredozemlja in severne Afrike in takrat so lahko temperature še povsem poletne.

Pri padavinah jeseni pomembno vlogo odigra morje, ki v primerjavi s celino dalj časa ohranja visoko temperaturo. Ob intenzivnih vremenskih procesih lahko toplejše morje v ozračje odda več vlage kot hladnejše, zato je jeseni ob visoki temperaturi morja večja možnost za obilne padavine.

Ravno zaradi vpliva morja, ki je trenutno za kar štiri stopinje toplejše od povprečja, je bilo vremensko dogajanje v drugi polovici preteklega tedna zelo pestro. Nevihte, ki so nastajale nad Tirenskim in Jadranskim morjem, so se z vetrovi pomikale nad kopno. Ponekod je v le nekaj dneh padlo več dežja kot prej v celem poletju skupaj, razvilo pa se je tudi nekaj vodnih tromb in tornadov. O slednjih so poročali s severa Italije in Bosne.