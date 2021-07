Prihaja hladna fronta, ponoči možna krajevna neurja, nevihte in toča

Glavno vremensko dogajanje nas čaka zvečer in v prvem delu noči na jutri, ko bo zahodno Slovenijo iznad sosednje Italije in severnega Jadrana dosegla hladna fronta. Takrat lahko pričakujemo nastanek nevihtne linije, ki se bo nato le počasi pomikala proti vzhodu države. Ob veliki nestabilnosti ozračja in močnem južnem vetru v višinah se bodo ob tem predvsem na Primorskem, Notranjskem, Gorenjskem in tudi v osrednji Sloveniji zelo verjetno razvila krajevna neurja z močnimi sunki vetra, nalivi in točo, kar lahko pripelje do hitrega porasta in poplavljanja manjših rek in hudournikov. Močne nevihte bodo ponoči možne tudi na območju hrvaške Istre in Kvarnerja.