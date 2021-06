V Zasavju in Šaleški dolini močnejši nalivi prinesli tudi točo

V soboto popoldne se je močnejša nevihta preko zahodnega dela Šaleške doline premaknila nad savinjsko regijo. O močnejših nalivih s točo s poročali z območja Mozirja, Šmartnega ob Paki in Braslovč z okoliškimi kraji. Močnejša nevihtna celica, ki so jo spremljali močni nalivi in ponekod tudi toča, je po poročanju Neurje.si nastala med Mislinjo in Šmartnim pri Slovenj Gradcu.