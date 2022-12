Večji del Slovenije bo pobelil sneg, sledila bodo mrzla jutra

V višjih legah že nekaj časa vladajo povsem zimske razmere, v soboto zvečer in v noči na nedeljo pa bo sneg pobelil tudi nižine. Ohladitev bo najverjetneje dovolj izrazita, da se bodo dežne kaplje spremenile v snežinke v večjem delu Slovenije, izjema bodo le nižji deli Primorske. Povsem po nižinah sicer ne kaže na debelejšo snežno odejo, bo pa to sneženje uvod v nekajdnevno obdobje mrzlega vremena s temperaturami, ki se bodo ob jasnih nočeh brez vetra spuščale globoko pod ničlo in tudi čez dan se marsikje ne bodo dvignile nad ledišče.

V zadnjih tednih vremenske pestrosti zares ne manjka. Medtem ko na pravo zimo po nižinah še čakamo, je obilneje zasnežilo naše vršace. Na Kredarici je v tem mesecu zapadlo že skoraj meter snega, danes, ko na vreme pri nas vpliva sredozemski ciklon, pa se bo snežna odeja odebelila še za dodatnega pol metra. Trenutno je dovolj hladno, da ponekod na Gorenjskem in Koroškem sneži vse do nižin. Čez dan se bo meja sneženja dvigala, tako da bo popoldne, ko nas bo dosegla glavnina padavin, pod nadmorsko višino 1200 metrov tudi na severu Slovenije prevladoval dež. Na jugu Slovenije bo meja sneženja še občutno višje, saj bo tudi na Snežniku večinoma deževalo. Ker pa bo ozračje nestabilno, se bo lahko sredi dneva in popoldne razvila tudi kakšna nevihta.

icon-expand Ob koncu tedna vstopamo v nekajdnevno obdobje mrzlega vremena. Občutno hladnejši zrak se bo nad naše kraje spustil v soboto zvečer, ko se bo meja sneženja marsikje spustila do nižin.Ob koncu tedna vstopamo v nekajdnevno obdobje mrzlega vremena. Občutno hladnejši zrak se bo nad naše kraje spustil v soboto zvečer, ko se bo meja sneženja marsikje spustila do nižin. FOTO: AdobeStock

Ponoči bodo padavine v večjem delu Slovenije prehodno ponehale in nas od juga ponovno zajele jutri čez dan. Hkrati se bo od severa nad naše kraje začel spuščati občutno hladnejši zrak, tako da se bo meja sneženja jutri pozno popoldne in zvečer marsikje spustila do nižin. Občasno snežilo bo tudi v noči na nedeljo in v nedeljo dopoldne, le v nižjih delih Primorske bo večinoma deževalo. Napoved, koliko snega bo zapadlo, je tudi tokrat zelo nehvaležno opravilo, saj na višino snežne odeje vplivajo številni dejavniki. Poleg temperature ima pomembno vlogo tudi veter, ki ob razgibanem površju na eni strani krepi, na drugi strani pa suši padavine. V krajih s šibkejšimi padavinami je posledično tudi temperatura nekoliko višja, kar lahko pomeni, da sneži kakšnih 100 ali 200 metrov višje kot na območjih z intenzivnejšimi padavinami. Ravno zaradi tega je tudi tokrat že na manjših razdaljah pričakovati velike razlike v višini snežne odeje. Predvsem v legah nad 500 metrov nadmorske višine, kjer bodo temperature za sneženje bolj ugodne, lahko zapade več kot 15 centimetrov snega, nad 700 metri lokalno tudi okoli četrt metra, medtem ko večina izračunov nižinam ne namenja debelejše snežne odeje.

icon-expand Vremenska napoved za prihajajoče dni FOTO: 24ur.com