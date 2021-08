Poletje v slovo maha z dežnikom, predvsem na Primorskem tudi nevihte

Posamezne reke z goratim zaledjem lahko prehodno narastejo do velikih pretokov. Ob nalivih lahko hitro narastejo manjši vodotoki in hudourniki, ob tem lahko nastopijo razlivanja. Verjetnost za ta pojav je večja na Primorskem in Notranjskem, Agencija RS za okolje (Arso) ugotavlja v hidrološkem poročilu.

V torek bodo reke v večjem delu države upadale, Sava v spodnjem toku, Krka, Kolpa, Mura in Drava pa bodo naraščale. V naslednjih dneh se bo vodnatost rek spet zmanjševala, dodajajo.

Temperatura večine rek je imela zjutraj med 9 in 23 stopinj Celzija. Bohinjsko jezero jih ima 21, Blejsko 24, morje ob slovenski obali pa 26 stopinj Celzija.

Vreme se bo kmalu ustalilo

Temperature zraka bodo danes od 18 do 23, na Primorskem pa do 27 stopinj Celzija. V torek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih kotlinah megla. Popoldne bodo predvsem v vzhodni polovici države možne plohe in posamezne nevihte. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, ob morju do 20, najvišje dnevne od 17 do 22, na Primorskem do okoli 27 stopinj Celzija.

V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. V četrtek bo večinoma sončno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah megla, zapihal bo jugozahodni veter.