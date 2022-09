Začela se je koledarska jesen.

Jeseni je pogost jugozahodni veter, ki nam iznad še vedno toplega morja prinaša ogromne količine vlage. Ko topel in vlažen zrak trči ob gorske pregrade, nastanejo oblaki in pogosto tudi padavine. Kako daleč v notranjost države bo segla oblačnost, je odvisno od debeline plasti vlažnega zraka. V primeru, da je ta plast plitva, bo oblačnost prekrila le Primorsko in Notranjsko, če pa je debelejša, se bo oblačnost razširila tudi nad osrednjo Slovenijo.

V prihodnjih tednih in mesecih se bodo polarni predeli nahajali v temi, zato se bo ozračje tukaj hitro ohlajalo, medtem ko bodo v bližini ekvatorja še vztrajale visoke temperature. In ravno zaradi velike temperaturne razlike med severom in jugom je tudi pri nas vreme jeseni bolj spremenljivo. Tako nas lahko še oktobra ali celo novembra razvajajo skoraj poletne temperature, le kakšen dan kasneje pa nas že presenetita sneg in mraz.

Enakonočje nastopi, ko Sončevi žarki pravokotno posvetijo na ekvator, kar pomeni, da obe polovici Zemlje prejmeta povsem enako količino Sončeve energije. Kljub enakonočju se bomo dejansko najbolj enaki dolžini dneva in noči pri nas približali šele v nedeljo, medtem ko bo danes dan še vedno za 16 minut daljši od noči. Razlika nastane zaradi ukrivljanja Sončeve svetlobe v Zemljini atmosferi, ki deluje kot leča in povzroča, da Sonce na nebu vidimo višje, kot je v resnici. To pomeni, da ga vidimo tudi, ko se nahaja malo pod obzorjem.

Povsem drugače je na vzhodu Slovenije, kjer se zrak ob jugozahodniku spušča na nižje nadmorske višine. Pri tem se ogreje in osuši, zato so jeseni na Štajerskem in v Prekmurju ter tudi na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju bolj sončne in toplejše kot v preostalem delu Slovenije.

Letos zelo hladen začetek koledarske jeseni

Letošnji prehod iz koledarskega poletja v jesen zaznamujejo zelo nizke temperature. Ponekod ste v preteklih dneh že morali poprijeti celo po strgalih za led. V mraziščih južne Slovenije so se temperature danes spustile do 3 stopinje pod ničlo in tudi marsikje drugje se je živo srebro približalo ledišču. Tako hladna jutra na začetku koledarske jeseni sicer niso nič neobičajnega, čeprav se ne pojavijo nujno vsako leto. Kot navaja Arso na svoji spletni strani, v Babnem Polju in Novi vasi na Blokah septembra povprečno beležimo dva hladna dneva s temperaturo nižjo od nič stopinj, v Ratečah je tak en dan, precej redkeje pa se pod ničlo ohladi v nižje ležečih krajih drugod po Sloveniji. V Ljubljani negativne temperature v septembru ni bilo že 45 let.

V prihodnjih dneh bo hladne severne vetrove zamenjal toplejši jugozahodni veter, ki nam bo poleg višjih temperatur prinesel tudi oblake in padavine. V Posočju se bodo že danes popoldne začeli nabirati oblaki. Jutri se bo postopno pooblačilo tudi drugod in proti večeru bodo na Primorskem in Notranjskem že padle prve kaplje dežja.