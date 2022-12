Začetek koledarske zime v znamenju občutne otoplitve, kaj pa njeno nadaljevanje?

Še dva dneva nas ločita do začetka koledarske zime, a po temperaturah sodeč se v prihodnjih dneh spet vračamo k jeseni. Izrazita otoplitev je že dosegla višje lege, v drugi polovici tedna, ko bo zapihal jugozahodni veter, pa bo občutno toplejši zrak preplavil tudi nižine. Letošnji božič tako večjemu delu Slovenije ne bo prinesel snega, kar sicer ni nič nenavadnega, saj so bili tudi v preteklosti, ko podnebne spremembe še niso bile tako izrazite, zeleni božiči pogostejši od belih. Kako pa kaže za novo leto?

icon-expand Pred nami so toplejši dnevi. FOTO: AdobeStock

Za nami je daljše obdobje razmeroma hladnega vremena, pred nami pa izrazita otoplitev, ki bo talila sneg tudi v sredogorju. Topli zahodni vetrovi bodo že danes mrzel zrak potisnili daleč stran od naših krajev. Pravo zimo bodo tako v prihodnjih dneh imeli le še na skrajnem severu stare celine, kjer bodo temperature ob oblačnem in vetrovnem vremenu marsikje ves dan vztrajale pod –10 stopinj Celzija, drugod bo občutno topleje. Dotok toplega zraka se bo še okrepil proti koncu tedna, ko bodo temperature pri nas in v naši soseščini lokalno presegle dolgoletno povprečje za več kot deset stopinj Celzija. Na vzhodu Slovenije in na Primorskem se bo lahko kakšen dan živo srebro dvignilo tudi nad 15 stopinj Celzija, s čimer se bodo letošnji božični prazniki uvrstili med najtoplejše od začetka meteoroloških meritev. Ponavlja se torej vzorec preteklih let, ko nas je po razmeroma hladni prvi polovici decembra tik pred božičnimi prazniki dosegla občutna otoplitev.

icon-expand Občutno toplejši zrak se bo razširil nad večji del stare celine. Slika prikazuje, kakšna bodo odstopanja od dolgoletnega povprečja v soboto, 24. decembra. FOTO: www.pivotalweather.com

Višje lege je že preplavil toplejši zrak. Temperature so se celo po najvišjih vrhovih dvignile malo nad ničlo. Ker pa vetru še ni uspelo prepihati nižjih delov površja, nov teden začenjamo z izrazitim temperaturnim obratom. Tako v večjem delu Slovenije danes zjutraj beležimo nižje temperature kot na naši najvišji meteorološki postaji na Kredarici, kjer so ob šesti uri izmerili stopinjo nad ničlo. Hladneje je celo na Primorskem. Čez dan se bodo temperaturne razlike med nižjimi in višjimi legami še povečale. Pod 1000 metri bodo namreč temperature ob megli in šibkem vzhodnem vetru tudi danes ves dan globoko pod ničlo. Višje pa bo ob večinoma sončnem vremenu in zahodniku občutno topleje. Najtoplejši zrak se bo popoldne in zvečer zadrževal na nadmorski višini okoli 2000 metrov, kjer bodo temperature marsikje presegle pet stopinj Celzija. Ker pa bo zrak zelo suh, se sneg ne bo ojužil, zato bodo razmere za vijuganje po belih strminah ugodne. Podrobnejša vremenska napoved za prihodnje dni V torek bo v višje lege dotekal še toplejši zrak, po nižinah pa bo ob odsotnosti izrazitejšega vetra ostalo razmeroma hladno. Meglo bodo v večjem delu Slovenije postopno zamenjali oblaki, ki se bodo k nam širili od jugozahoda. Nekaj jasnine bo popoldne le še v visokogorju. Sreda bo povsod oblačna. Predvsem na Primorskem in Notranjskem bo občasno rahlo deževalo ali rosilo. Pihal bo jugozahodni veter, ki bo tudi nižinam prinesel občutno otoplitev, le ponekod na severu Slovenije bodo še vztrajala jezera hladnega zraka. V noči na četrtek se bo čez naše kraje pomikala oslabljena hladna fronta, zato se bo predvsem na višjih legah prehodno nekoliko ohladilo. A že v četrtek popoldne bo pobudo spet prevzel toplejši jugozahodni veter, ki bo nad nami vztrajal tudi med božičnimi prazniki. Prevladovalo bo oblačno, a večinoma suho vreme s temperaturami, ki bodo marsikje presegle 10 stopinj Celzija. Krajša sončna obdobja bodo najbolj verjetna na vzhodu Slovenije.

icon-expand Vremenska napoved za Slovenijo