Po sporu zaradi zasebnega si Vučić želi uradnega obiska Jasenovca

Srbija je Hrvaški poslala noto, v kateri je izrazila pripravljenost in željo srbskega predsednika Aleksandra Vučića , da do 17. septembra uradno obišče Jasenovac, je za Pink TV povedal srbski zunanji minister Nikola Selaković . Srbija je po besedah ministra uradno sporočila željo predsednika, njegov obisk pa bo spremljalo vse, kar mora spremljati uradni obisk predsednika države, je poudaril srbski zunanji minister in dodal, da še čakajo na odgovor.

Hrvaški zunanji minister Gordan Grlić Radman pa je v nedeljo za hrvaške medije pojasnil, da je ministrstvo za zunanje in evropske zadeve v petek popoldne poslalo protestno noto srbskemu veleposlaništvu v Zagrebu, ker so za Vučićev prihod izvedeli po neuradnih kanalih.

Srbska premierka Ana Brnabić je potezo Zagreba v nedeljo označila kot največji škandal v sodobni zgodovini Srbije in Hrvaške, danes pa je zahtevala pojasnilo hrvaške vlade za takšno odločitev. "Niso mu prepovedali, da obišče Hrvaško, lahko gre v Pulj, Rovinj, Opatijo, na morje, ne more pa v Jasenovac. To je še bolj brutalno in zastrašujoče sporočilo, kot če bi mu rekli, da ne sme obiskati Hrvaške," je izjavila za srbsko televizijo Happy TV .

Selaković je v pogovoru za Pink TV zavrnil oceno hrvaških oblasti, da je bil načrtovani obisk Vučića v Jasenovcu neiskren in so ga motivirali notranjepolitični razlogi, povezani z oblikovanjem nove vlade. "To je nesmiselno, kakšno zvezo ima zasebni obisk predsednika Srbije, vnuka žrtve v Jasenovcu, z oblikovanjem vlade v Srbiji, ne na Hrvaškem," je dejal minister in ob tem zavrnil tudi obtožbe Hrvaške, da je Srbija proti normalizaciji odnosov med državama.

Načrtovani Vučićev obisk je danes za hrvaško televizijo N1 za neprimernega označil tudi nekdanji vodja operacij hrvaške varnostno-obveščevalne službe Ante Letica. "Od trenutka, ko predsednik neke tuje države, tudi predsednik Vučić, vstopi v Republiko Hrvaško, so vse pristojnosti glede varnosti v rokah hrvaških služb in ministrstva za notranje zadeve. Način, na katerega je Vučić hotel vstopiti na Hrvaško, z velikim številom svojih novinarjev in svojim varnostnikom, brez napovedi in brez posvetovanja, je pravzaprav škandal. Hrvaška je naredila edino možno potezo, in to je, da mu je prepovedala vstop," je pojasnil.

Letica je poudaril še, da hrvaške oblasti Vučiću niso prepovedale položiti venca v Jasenovcu in da bo to tudi storil, ampak so mu prepovedali priti na Hrvaško zaradi načina, na katerega je želel to storiti. "Lahko bo prišel na način in v času, o katerem bo odločila Hrvaška," je sklenil.

'Srbski predsednik na Hrvaškem želel ustvariti kaos'

Pred nekaj dnevi, natančneje v soboto, je srbski predsednik Vučić načrtoval zasebni obisk taborišča Jasenovac, ki se nahaja na Hrvaškem, Hrvaška pa mu je onemogočila vstop v državo. Informacije o tem naj bi v javnost spustili iz Plenkovićeve vlade.