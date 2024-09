Z začetkom študijskega leta na nekaterih linijah dodatni avtobusi

Med novostmi za dijake in študente iz pomurske in podravske regije so navedli dodatne hitre prevoze, ki jih bodo s torkom uvedli na relacijah Lendava–Murska Sobota–Maribor–Ljubljana in obratno, Ljutomer–Maribor–Ljubljana in obratno ter Gornja Radgona–Maribor–Ljubljana. Po eno dodatno vozilo bo prevoznik Avtobusni promet Murska Sobota uvedel na linijah Gornja Radgona–Maribor, Lenart–Maribor in Slovenska Bistrica–Maribor ter dve na liniji Ptuj–Maribor.

Kot so sporočili z Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa (DUJPP), so v prizadevanjih, da bo medkrajevni javni avtobusni potniški promet s 1. oktobrom tekel brez posebnosti, koncesionarje pozvali, da predvidijo povečan obseg potnikov na linijah, posebej pogosto uporabljenih med študenti.

Na Koroškem bo prišlo do sprememb v voznem redu avtobusov, ki vozijo na relaciji Slovenj Gradec–Ljubljana. Ob petkih naj bi pritisk v najbolj obremenjenih urah zmanjšale dodatne linije v dopoldanskih in jutranjih urah v smeri iz Ljubljane proti Slovenj Gradcu, ob nedeljah pa bodo dodali še dva odhoda iz Slovenj Gradca ob 14. uri ter 15.20. Pričakujejo, da bosta za študente zanimiva še posebej v zimskem času, s čimer naj bi se zmanjšala gneča v večernih odhodih. V savinjski regiji bo vsak dan ob 18. uri odpeljal dodaten avtobus iz Gornjega Grada proti Kamniku ter ob 19.40 iz Kamnika proti Gornjemu Gradu. Na relaciji iz Celja proti Ljubljani pa sta po novem predvidena po dva odhoda avtobusa ob 18.15.

Več sprememb je tudi v avtobusnem potniškem prometu na območju jugovzhodne Slovenije. Ob nedeljah popoldne sta predvidena dva nova časa odhodov avtobusa iz Brežic proti Ljubljani, ob petkih pa v obratni smeri. Po potrebi bodo dodali nove avtobuse tudi na liniji Ljubljana–Novo mesto. Če se bo izkazala potreba, bodo koncesionarji prav tako zagotovili dodatna vozila na Gorenjskem ter v osrednji Sloveniji na relaciji Kamnik–Ljubljana.

V Obalno-Kraški regiji so se odločili uvesti po eno dodatno vožnjo avtobusa ob petkih popoldne na relacijah Izola–Koper–Ljubljana, Ljubljana–Koper in Koper–Ljubljana ter ob nedeljah popoldne po eno na relacijah Koper–Ljubljana in Ljubljana–Izola.

Ob tem študente in dijake prosijo, naj na prevoze ne čakajo do zadnje možne povezave v dnevu. Če je možno, naj se na pot odpravijo izven glavnih prometnih konic, pred tem pa preverijo vozne rede in prilagodijo načrte. Če se bo izkazalo, da so potrebe še večje od predvidenih, pa jih vabijo k povratnim informacijam. Medkrajevni avtobusni prevoz potnikov po novem izvajajo na lani objavljenem razpisu izbrani ponudniki, to so podjetja Arriva v sodelovanju z Javnim podjetjem Ljubljanski potniški promet, Avtobusni promet Murska Sobota in Nomago. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, ki je po reorganizaciji vlade od ministrstva za infrastrukturo prevzelo to področje, je koncesijske pogodbe z njimi podpisalo lani jeseni, julija letos pa so začeli veljati novi vozni redi.

Glede teh so v DUJPP, kjer po novem sestavljajo vozne rede za vso državo, zatrjevali, da so bolje prilagojeni potnikom, toda z začetkom šolskega leta so se pojavile številne kritike. Nezadovoljni potniki, zlasti dijaki, so med drugim opozarjali, da so nekatere linije ukinjene in da je avtobusov premalo.