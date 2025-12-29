Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
POP 30 Slovenija Črna kronika Tujina Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Čas za zemljo Ceste TV spored
Voyo.si
Naslovnica

Za iskanje novega načina za prepoved 'dvoživkarstva' leto dni. Ga bo vlada našla?

Ljubljana, 29. 12. 2025 20.01 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
Žana Vertačnik
Družinski zdravnik

Politika je še vedno močno razdvojena glede zdravstvene reforme. "Odločitev ustavnega sodišča je pokazala, da zakonske rešitve za razmejitev javnega in zasebnega zdravstva že obstajajo, le spoštovati jih je treba," nedavno razsodbo ustavnega sodišče komentira kirurg Erik Brecelj, ki je tudi predsednik strateškega sveta za zdravstvo. Politika ima za iskanje novega, ustavno skladnega načina za prepoved tako imenovanega dvoživkarstva na voljo leto dni. Ga bo Golobova vlada poskušala najti v treh mesecih, ki so še ostali do volitev?

Zdravstveni delavec, ki je zaposlen v javnem zavodu, lahko zdravstvene storitve pri drugem izvajalcu opravlja le na podlagi pisnega soglasja delodajalca. Ureditev, ki spet velja, ker je ustavno sodišče dosodilo protiustavnost prepovedi dodatnega dela.

"V bistvu so opozorili, da je treba javno zdravstvo urediti. Strinjam se s tem, da so pravila igre znana, ampak menimo, da se da z dosedanjim zakonom urejati že marsikaj," pravi Erik Brecelj, kirurg na Onkološkem inštitutu in vodja Strateškega sveta za zdravstvo.

Vplivni kirurg glavno težavo sicer vidi v neupoštevanju obstoječih zakonov. Kako torej od tu naprej? "Z upoštevanjem zakonov. Če bi to vprašanje postavili v Skandinaviji, bi vas čudno gledali, na Balkanu je pa težko," odgovarja.

Prepričan je, da reformiranje zdravstva ne stoji ali pade na tem oziroma le enem členu, ampak da je uspeh odvisen od celote zakonskih rešitev.

Da ne pomaga 1600 zakonov, če ne urediš ključnega, financiranje javnega zdravstva in upravljanje s sedmimi miljardami evrov v blagajni ZZZS, je na družbenem omrežju X zapisal specialist družinske medicine Rok Ravnikar. In še: "Ustrezna sprememba tega zakona je nujni, a seveda ne zadostni predpogoj za kakršnokoli reformo v zdravstvu. Vse ostalo so samo posledice tega in ne vzroki težav."

Državni zbor predlog tega zakona na zadnji redni seji v tem mandatu ne more obravnavati, blokira ga pritožba zagovornikov Zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.

"Veliki 'borci za javno zdravstvo', na čelu z Bogdanom Biščakom, Dušanom Kebrom in podobnimi, so se pritožili na zakon, refrendum in zdaj zablokirali vse. Kdo bo za to prevzel odgovornost?" se sprašuje Brecelj.

"Imamo dokaze, kako zna vlada zakone sprejeti dobesedno čez noč. In tudi za ta zakon – vrhovno sodišče bo namreč o naši pritožbi sklepalo v enem mesecu – tudi za ta zakon je še čas v obliki izrednih sej parlamenta vse tja do marca," pa odgovarja eden od pritožnikov, nekdanji zdravstveni minister Dušan Keber.

O ustavnosodniški odločitvi pa Keber takole: "Najbolj jasno doslej je sodišče povedalo, da je naše javno zdravstvo izvajano kot javna služba. In da ga država mora varovati kot javno dobro, pomeni samo to, da je dvojno prakso treba omejiti na drug način. In načini so zelo dobri, poznani po vseh državah, ki imajo podoben zdravstveni sistem – to je konkurenčna prepoved. Zdravnik ne sme kot zasebnik delati storitve, ki jih dela tudi v javnem sistemu."

Da bo nujno treba urediti sistemsko razmejitev med javnim in zasebnim, če hočemo zagotoviti dolgoročno stabilnost javnega zdravstvenega sistema, menijo v Združenju zdravstvenih zavodov. Kdaj in na kakšen način nameravajo sledili odločitvi ustavnega sodišča, smo vprašali tudi zdravstveno ministrstvo. Odgovorili so nam, da bodo to še preučili.

zdravstvena reforma odločba ustavno sodišče Erik Brecelj Rok Ravnikar Dušan Keber

Sedemletni Teo zbolel za redko gensko boleznijo, pomagajo mu lahko v ZDA

Dončić na čelu tekme All-Star, Slovenec prejel več kot milijon glasov

SORODNI ČLANKI

Prevolnik Rupel: Odločitve US ne jemljem kot nezaupnico

Fides: Vlada škodo 'zakriva s kratkoročnimi in parcialnimi popravki'

Nižje cene radioloških storitev in prenova glavarinskih količnikov

'Dvoživke', korupcija, toksični odnosi: Kako bi stranke izboljšale delovanje zdravstvenih ustanov?

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Na božič je izgubila še drugo hčer
Psiholog: Ti dve napaki pri vzgoji otroke spremenita v narcise
Psiholog: Ti dve napaki pri vzgoji otroke spremenita v narcise
Redek družinski trenutek: fotografija vseh štirih otrok
Redek družinski trenutek: fotografija vseh štirih otrok
5 stvari v otroški sobi, ki ogrožajo vašega otroka
5 stvari v otroški sobi, ki ogrožajo vašega otroka
zadovoljna
Portal
Žaljivka, ki si jo bo zapomnila za vedno
Dnevni horoskop: Biki bodo prisluhnili brez obsojanja, levi so umirjeni
Dnevni horoskop: Biki bodo prisluhnili brez obsojanja, levi so umirjeni
3 znamenja, ki jih čakajo najlepši novoletni prazniki
3 znamenja, ki jih čakajo najlepši novoletni prazniki
Frizure, ki bodo zaznamovale leto 2026
Frizure, ki bodo zaznamovale leto 2026
vizita
Portal
Takšen srčni utrip, kot imate, takšno je vaše zdravje
Tinitus ga je mučil dve leti, preden je izvedel, da gre za skriti znak možganskega tumorja
Tinitus ga je mučil dve leti, preden je izvedel, da gre za skriti znak možganskega tumorja
Znanstveniki odkrili, zakaj ženske veliko pogosteje trpijo za sindromom razdražljivega črevesja
Znanstveniki odkrili, zakaj ženske veliko pogosteje trpijo za sindromom razdražljivega črevesja
Kaj resnično pomaga pri težavah z grlom, sinusi in pljuči?
Kaj resnično pomaga pri težavah z grlom, sinusi in pljuči?
cekin
Portal
Top brano: Kako dr. UKI spreminja slovensko šolstvo z UI?
Zakaj se Evropa znova obrača k jedrski energiji?
Zakaj se Evropa znova obrača k jedrski energiji?
Kako si postaviti finančne cilje za leto 2026, da ne obupate že januarja
Kako si postaviti finančne cilje za leto 2026, da ne obupate že januarja
Imamo novega Loto milijonarja!
Imamo novega Loto milijonarja!
moskisvet
Portal
Obudite strast: Kako preživeti upad libida?
Kako se spopasti s stresom med prazniki?
Kako se spopasti s stresom med prazniki?
Mama je imela prav: telefon te res poneumlja
Mama je imela prav: telefon te res poneumlja
Spala je z 200 moškimi
Spala je z 200 moškimi
dominvrt
Portal
Veterinarji opozarjajo: zaščitite svojega ljubljenčka
Tako se boste izognili plesni, vonjavam in vlagi
Tako se boste izognili plesni, vonjavam in vlagi
Praznični čas z Ano Praznik: zgodbe prenovljenih domov in toplih src
Praznični čas z Ano Praznik: zgodbe prenovljenih domov in toplih src
Veste, kaj pomeni, če si pes liže tačke?
Veste, kaj pomeni, če si pes liže tačke?
okusno
Portal
S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela
Silvestrski meni: ideje za 2, 4 ali 8 oseb
Silvestrski meni: ideje za 2, 4 ali 8 oseb
Zdrava enolončnica, ki pogreje in nasiti
Zdrava enolončnica, ki pogreje in nasiti
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
voyo
Portal
Sisi
Top Gun: Maverick
Top Gun: Maverick
Na žaru
Na žaru
Tudi to je božič
Tudi to je božič
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425