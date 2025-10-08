Začetek zbiranja podpisov, večina sindikalnih central nasprotuje referendumu

Delavska koalicija, ki nasprotuje pokojninski reformi, je začela zbirati 40.000 podpisov za razpis referenduma. Menijo, da je usmerjena proti delavcem, da bo po reformi treba delati dlje, referenčno obdobje za izračun pokojninske osnove bo daljše, realna vrednost pokojnin pa nižja. Nasprotniki referenduma odgovarjajo, da pobuda za referendum temelji na neustreznih trditvah.

Delavska koalicija, ki nasprotuje pokojninski reformi, je začelaz zbiranjem podpisov za razpis referenduma. FOTO: F.A.Bobo icon-expand

Po besedah Delavske koalicije bo po reformi treba delati dlje, referenčno obdobje za izračun pokojninske osnove bo daljše, realna vrednost pokojnin pa nižja. Hkrati jo vidijo kot nepravično, ker ne zvišuje prispevne stopnje za pokojninsko zavarovanje, ki velja za delodajalce. Zanje še vedno ostaja v višini 8,85 odstotka, za delavce pa v višini 15,50 odstotka. Podpise bodo zbirali do 11. novembra. Šest od sedmih reprezentativnih sindikalnih central, ki so reformo podprli v socialnem dialogu, pa bo predstavilo argumente proti zbiranju podpisov.

Ministrstvo za delo: Ne drži, da bodo pokojnine nižje in da bodo vsi delali dlje

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti medtem opozarja, da nasprotniki reforme niso pokazali konkretnih izračunov. Zato trditev, da bodo pokojnine nižje, ne drži. S kombinacijo odmernega odstotka in referenčnega obdobja bodo pokojnine v povprečju namreč odmerjene višje za šest do 14 odstotkov, pri čemer bodo največ pridobili tisti z najnižjimi dohodki.

Prav tako po njihovih navedbah ne drži trditev, da bomo vsi delali dlje ali celo do 67. leta. Osnovno vodilo pri reformi je namreč upokojitev po 40 letih dela, vendar ne pred 62. letom, so pojasnili.

V Delavski koaliciji opozarjajo na ustrahovanje članov

Spomnimo, Delavska koalicija je pred začetkom zbiranja podpisov svarila tudi pred ustrahovanjem članov. Tak naj bi bil tudi primer pooblaščenca Sindikata poštnih delavcev Saše Gržiniča, ki je zaradi zbiranja podpisov prejel opomin pred odpovedjo. Na Pošti Slovenije mu očitajo, da je zbiral podpise za referendum o pokojninski reformi in s tem motil delovni proces. Od politike pričakujejo, da bodo na odgovornost poklicali tudi vodstvo Pošte Slovenije.

Kot so še poudarili na ministrstvu, reformo podpira šest od sedmih reprezentativnih sindikalnih central, predstavniki delodajalcev v Ekonomsko-socialnem svetu, Zveza društev upokojencev Slovenije in Sindikat upokojencev Slovenije. Prav tako se z njo strinjajo Mladinski svet Slovenije, Dijaška organizacija Slovenije in vodstvo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

'Pobuda za referendum temelji na neustreznih trditvah'

V reprezentativnih sindikalnih centralah so podporniki reforme dejali, da pobuda za referendum temelji na neustreznih trditvah, katerih namen je ustvariti zmedo glede prave vsebine pokojninske reforme, "ključna posledica morebitnega padca pokojninske reforme pa bi bila ohranitev trenutne ureditve, ki je za veliko večino delavcev in bodočih upokojencev, upoštevaje vse dogovorjene rešitve, slabša od tega, kar prinaša pokojninska reforma". "Poudarjamo, da so že danes delavke in delavci, ki so začeli delati zelo zgodaj, primorani delati več kot 40 let in to dejstvo se z morebitnim padcem pokojninske reforme ne bo spremenilo," so zapisali v sindikatih, ki nasprotujejo referendumu. "S pokojninsko reformo se možnost zniževanja starosti za zgodnji začetek dela premika iz 18 na 20 let, kar pomeni, da bo po novem možno zniževanje upokojitvene starosti za vsa leta dela pred 20. letom in ne le za leta dela pred 18. letom. Posledično ostajajo upokojitveni pogoji za osebe, ki so zgodaj pričele z delom (pred 18 letom), nespremenjeni," so še pojasnili podpisniki skupne izjave. Poudarili so še, da starostni pogoj 62 let ne odstopa od dejanske upokojitvene starosti, pri kateri se delavci že danes upokojujejo ter da se splošni pogoj zahtevane delovne dobe, ki ostaja 40 let, ne zaostruje. Minimalna upokojitvena starost bo ob uveljavljanju osebnih okoliščin znašala 57 let za ženske in 58 let za moške, dodajajo.

'Podaljšanje referenčnega obdobja odpravlja neenakost med zavarovanci'