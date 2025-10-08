Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Naslovnica

Začetek zbiranja podpisov, večina sindikalnih central nasprotuje referendumu

Ljubljana, 08. 10. 2025 13.15 | Posodobljeno pred 53 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
Ne.M. , STA
Komentarji
16

Delavska koalicija, ki nasprotuje pokojninski reformi, je začela zbirati 40.000 podpisov za razpis referenduma. Menijo, da je usmerjena proti delavcem, da bo po reformi treba delati dlje, referenčno obdobje za izračun pokojninske osnove bo daljše, realna vrednost pokojnin pa nižja. Nasprotniki referenduma odgovarjajo, da pobuda za referendum temelji na neustreznih trditvah.

Delavska koalicija, ki nasprotuje pokojninski reformi, je začelaz zbiranjem podpisov za razpis referenduma.
Delavska koalicija, ki nasprotuje pokojninski reformi, je začelaz zbiranjem podpisov za razpis referenduma. FOTO: F.A.Bobo

Po besedah Delavske koalicije bo po reformi treba delati dlje, referenčno obdobje za izračun pokojninske osnove bo daljše, realna vrednost pokojnin pa nižja. Hkrati jo vidijo kot nepravično, ker ne zvišuje prispevne stopnje za pokojninsko zavarovanje, ki velja za delodajalce. Zanje še vedno ostaja v višini 8,85 odstotka, za delavce pa v višini 15,50 odstotka. Podpise bodo zbirali do 11. novembra.

Šest od sedmih reprezentativnih sindikalnih central, ki so reformo podprli v socialnem dialogu, pa bo predstavilo argumente proti zbiranju podpisov.

Ministrstvo za delo: Ne drži, da bodo pokojnine nižje in da bodo vsi delali dlje

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti medtem opozarja, da nasprotniki reforme niso pokazali konkretnih izračunov. Zato trditev, da bodo pokojnine nižje, ne drži. S kombinacijo odmernega odstotka in referenčnega obdobja bodo pokojnine v povprečju namreč odmerjene višje za šest do 14 odstotkov, pri čemer bodo največ pridobili tisti z najnižjimi dohodki.

Po besedah Delavske koalicije bo po reformi treba delati dlje, referenčno obdobje za izračun pokojninske osnove bo daljše, realna vrednost pokojnin pa nižja.
Po besedah Delavske koalicije bo po reformi treba delati dlje, referenčno obdobje za izračun pokojninske osnove bo daljše, realna vrednost pokojnin pa nižja. FOTO: F.A.Bobo

Prav tako po njihovih navedbah ne drži trditev, da bomo vsi delali dlje ali celo do 67. leta. Osnovno vodilo pri reformi je namreč upokojitev po 40 letih dela, vendar ne pred 62. letom, so pojasnili.

V Delavski koaliciji opozarjajo na ustrahovanje članov

Spomnimo, Delavska koalicija je pred začetkom zbiranja podpisov svarila tudi pred ustrahovanjem članov. Tak naj bi bil tudi primer pooblaščenca Sindikata poštnih delavcev Saše Gržiniča, ki je zaradi zbiranja podpisov prejel opomin pred odpovedjo. Na Pošti Slovenije mu očitajo, da je zbiral podpise za referendum o pokojninski reformi in s tem motil delovni proces. Od politike pričakujejo, da bodo na odgovornost poklicali tudi vodstvo Pošte Slovenije.

Preberi še Pred zbiranjem podpisov proti pokojninski reformi ustrahovanje Delavske koalicije?

Kot so še poudarili na ministrstvu, reformo podpira šest od sedmih reprezentativnih sindikalnih central, predstavniki delodajalcev v Ekonomsko-socialnem svetu, Zveza društev upokojencev Slovenije in Sindikat upokojencev Slovenije. Prav tako se z njo strinjajo Mladinski svet Slovenije, Dijaška organizacija Slovenije in vodstvo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

'Pobuda za referendum temelji na neustreznih trditvah'

V reprezentativnih sindikalnih centralah so podporniki reforme dejali, da pobuda za referendum temelji na neustreznih trditvah, katerih namen je ustvariti zmedo glede prave vsebine pokojninske reforme, "ključna posledica morebitnega padca pokojninske reforme pa bi bila ohranitev trenutne ureditve, ki je za veliko večino delavcev in bodočih upokojencev, upoštevaje vse dogovorjene rešitve, slabša od tega, kar prinaša pokojninska reforma".

"Poudarjamo, da so že danes delavke in delavci, ki so začeli delati zelo zgodaj, primorani delati več kot 40 let in to dejstvo se z morebitnim padcem pokojninske reforme ne bo spremenilo," so zapisali v sindikatih, ki nasprotujejo referendumu. "S pokojninsko reformo se možnost zniževanja starosti za zgodnji začetek dela premika iz 18 na 20 let, kar pomeni, da bo po novem možno zniževanje upokojitvene starosti za vsa leta dela pred 20. letom in ne le za leta dela pred 18. letom. Posledično ostajajo upokojitveni pogoji za osebe, ki so zgodaj pričele z delom (pred 18 letom), nespremenjeni," so še pojasnili podpisniki skupne izjave.

Poudarili so še, da starostni pogoj 62 let ne odstopa od dejanske upokojitvene starosti, pri kateri se delavci že danes upokojujejo ter da se splošni pogoj zahtevane delovne dobe, ki ostaja 40 let, ne zaostruje. Minimalna upokojitvena starost bo ob uveljavljanju osebnih okoliščin znašala 57 let za ženske in 58 let za moške, dodajajo.

Zbiranje podpisov za referendum o pokojninski reformi.
Zbiranje podpisov za referendum o pokojninski reformi. FOTO: F.A.Bobo

'Podaljšanje referenčnega obdobja odpravlja neenakost med zavarovanci'

V zvezi s podaljšanjem referenčenega obdobja so v izjavi poudarili, da se s tem odpravlja neenakost med zavarovanci, ki jim je bila ob različno vplačanih prispevkih odmerjena ista pokojnina ali ob istih vplačanih prispevkih odmerjena različna pokojnina, "in se s tem odpravlja možnost optimizacije ki jo iznajdljivim posameznikom omogoča trenutna ureditev".

Zavrnili pa so tudi trditve o padanju pokojnin, saj da pokojninska reforma ohranja tako usklajevanje pokojnin z inflacijo kot tudi usklajevanje pokojnin s rastjo plač, kar pomeni, da bodo pokojnine realno še naprej rasle ali vsaj ohranjale realno vrednost. Ob tem so dodali, da drži pa, da bi utegnila biti zaradi nove formule rast pokojnin v primeru inflacije, ki bi bila nižja od rasti plač, nekoliko počasnejša.

Prepričani so, da bi bili s padcem pokojninske reforme zavarovanci prikrajšani za številne pozitivne spremembe, saj bi obveljal trenutni sistem, ki je v mnogočem slabši, so še zapisali. 

referendum pokojninska reforma Delavska koalicija
Naslednji članek

Crvena jabuka zaradi smrti Bešlića odpovedala koncert: Žalost je prevelika

Naslednji članek

Poziv k takojšnji prepovedi vseh bisfenolov v otroških dudah

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
KOMENTARJI (16)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Darko32
08. 10. 2025 15.24
+1
Tukaj naj vodstva sindikatov javno povedo, da imajo prav. Tega ne bodo storili, ker se mislijo zdilati za svoje osebne koristi. Namreč kdor je vsaj malo pregledal to področje vidi, da mutijo z 900 na uro. Žal pri tem sodelujejo tudi sindikati.
ODGOVORI
1 0
Pomlad 88
08. 10. 2025 14.28
-1
Golob nas je oguuljofal za 4,5 procenta, to je dejstvo
ODGOVORI
1 2
frenk7
08. 10. 2025 11.52
+2
janšizem je osamljen pri kritiziranju pokojninske reforme.
ODGOVORI
5 3
frenk7
08. 10. 2025 11.51
+3
Vsak dan je več takih, ki odložijo svojo masko in se pokažejo obrazi primitivnih janševcev, ki se morajo odzvati na klic janšizma po rušenju aktualne vlade,..... ne bo jim uspelo, menim, da ta koalicija ne bo zbrala dovolj podpisov in da tega referenduma ne bo.
ODGOVORI
5 2
Pomlad 88
08. 10. 2025 14.29
-2
Ali pa bo
ODGOVORI
0 2
frenk7
08. 10. 2025 11.47
+1
janševci in farški poizkušajo zrušiti reformo, ker bi to pomenilo uspeh te vlade in ponovni mandat, kar pa desnici ne ustreza,.... njihovi TRR-ji so se v tem mandatu spraznili, bili so odstranjeni od korita in še enega mandata v opoziciji finančno ne bi preživeli, bi bankrotirali.
ODGOVORI
3 2
Pomlad 88
08. 10. 2025 14.31
-1
Ta vlada do sedaj še nima kaj pokazati, kje je tistih 30. 000 stanovanj se raje vprašaj, pa odločbe dolgotrajne oskrbe, pa .....
ODGOVORI
1 2
son?ek11
08. 10. 2025 09.31
+2
Ko bi tile sindikalisti, kdo ve, kdo jih je najel, boljši predlog! Nimajo ga, samo minirajo vse,kar naredi sedanja vlada. Ravno tako kot sds in nsi , ki to dnevno počnejo, nikoli pa nimajo svojega konstruktivnega predloga
ODGOVORI
5 3
Ki zombi
08. 10. 2025 09.21
+4
Operirajo z neresnični podatki, odmerki odstotek bo višji kar pomeni boljše razmerje do plač , v zaključku boljše pokojnine kot jih imajo sedanji upokojenci.
ODGOVORI
5 1
nopino
08. 10. 2025 08.47
+2
Delavska koalicija, novi produkt SDS ima, enako kot ostali desni sindikati nalogo ustvarjanje politične zgage z namenom nasilnega rušenja vlade in omogočiti skrajnji desnici prihod na oblast. Delavska koalicija, vi ste proti temu zakonu, niste pa sposobni ponuditi boljši predlog za rešitev pokojninskega problema. V času, ko se število upokojencev enormno povečuje, ko je potrebno ogromno denarja za oborožitev, ko se življenska doba podaljšuje vi korajžno nasprotujete. Nasprotujete in istočasno ne veste zakaj. Sramota!
ODGOVORI
7 5
son?ek11
08. 10. 2025 09.19
+3
Res trudijo se uničiti vse kar naredi sedanja koalicija a boljšega predloga ne zna podati!! A ae sploh zavedate, kako bomo vsi; sploh pa upokojenci v malori, če bi slučajno prišel janez na oblast!! Nikoli ni nič naredil za ljudi; uvedel Zujf. Upokojenci, ste pozabili, ko vam je dovolil, da greste samo dve uri zjutraj v trgovino, čez dan ste pa imeli prepoved in to samo zato, ker se je pač sds in nsi izživljal
ODGOVORI
5 2
Rde?a pesa in hren
08. 10. 2025 08.42
+3
V Sloveniji imamo še 80% socializem samo folk tega ne ve, naj gre v UK ali ZDA, tam je ta izginil že par sto let nazaj: po doma_ ni bolniške, ni dopusta, praktično ni penzije....
ODGOVORI
4 1
son?ek11
08. 10. 2025 09.11
+0
Kaj si ka to povedal???? Lahko razložiš?
ODGOVORI
1 1
športnik66
08. 10. 2025 08.30
+2
Nova pokojninska reforma je čisto dobra in je v skladu z reformami vseh ostalih EU držav in v skladu s trenutno demografsko sliko v Sloveniji. Tile sindikalisti imajo očitno preveč časa... P.S. Sem pa gospodarstvenik, ne politik, in reformo 100 % podpiram. Pa niti ni neka revolucija v tej reformi. Je zlo nežna oblika sprememb glede na prejšnji star sistem.
ODGOVORI
7 5
son?ek11
08. 10. 2025 09.24
+4
Pa ko bi tile sindikalisti, kdo ve , kdo jih je najel, imeli svoj, boljši predlog!! Lahko je minirati sadanjj predlog, to vsak dan delata sds in nsi!! No, malo težje pa je predlagati konstruktivno alternativo!!
ODGOVORI
5 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286