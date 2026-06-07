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Nevidnost žensk: en ženski glas na tri do štiri moške

Ljubljana, 07. 06. 2026 07.00 pred 2 urama 3 min branja 38

Avtor:
Sara Volčič
Mateja Malnar Štembal, Onave

Imamo prvo predsednico države, imeli smo predsednico državnega zbora, imamo zelo uspešne ženske tudi v znanosti, poslovnem in umetniškem svetu ... ženske, ki so prebile tako imenovani stekleni strop, ki pa je za mnoge še tu in mnogim ženskam še vedno otežuje ali celo onemogoča pot navzgor.

In to kljub temu, da smo ženske v povprečju bolj izobražene, pri nas imamo na primer tudi več ženskih doktorantk kot moških, a so moški glasovi, za razliko od pregovornega prepričanja, koliko ženske govorimo, veliko glasnejši ali slišani. "V glavnem poslušamo moško videnje sveta, družbe, nenazadnje politike in gospodarstva," je povedala predsednica Združenja Onave Mateja Malnar Štembal.

"Ženske smo bolj izobražene, a smo kljub temu na vrhu manj zastopane. Fraza bodi pridna in se uči nam je takorekoč že v zibko položena. A ta stekleni strop, o katerem govorim, je nek najvišji položaj, ki ga lahko ženska doseže v določenem poklicu ali dejavnosti, ki je seveda neviden, a ga ženska še kako občuti. So pa ženske, ki ta stekleni strop vendar prebijejo in tu bi si želeli, da ta strop za sabo ne zapirajo, ampak ga držijo odprtega še za druge ženske," je opisala predsednica Onave.

Stekleni strop onemogoča marsikateri ženski napredovanje.
Stekleni strop onemogoča marsikateri ženski napredovanje.
FOTO: Reuters

Združenje Onave je nastalo z željo, da postanejo ženske bolj vidne, slišane in upoštevane. "Ne gre za tekmovanje z moškimi in tudi ne gre za to, da bi koga prepričevale, da smo ženske boljše ali bolj sposobne od moških,  ampak za iskreno in globoko željo, da se zasleduje strokovnost in išče sogovornike, ki so za tisto področje najboljši," je o združenju, ki po petih letih od ustanovitve združuje že 640 članic, povedala Malnar Štembal.

Predsednica združenja Onave Mateja Malnar Štembal
Predsednica združenja Onave Mateja Malnar Štembal
FOTO: Luka Kotnik

V Onave so spremljali informativne oddaje v letu 2025. Analiza je pokazala, da so bistveno manj zastopane kot sogovornice in strokovnjakinje. "V medijih je bilo 72 odstotkov moških glasov in le 28 odstotkov ženskih, kar pa se še poslabša pri ženskah po petdesetem letu. Seveda smo analizirali tudi vašo oddajo Svet na Kanalu A in moram reči, da je pa pri vas odstotek ženskih gostij skoraj izenačen," je pohvalila predsednica Onave.

V oddaji Svet je število ženskih in moških gostov izenačeno
V oddaji Svet je število ženskih in moških gostov izenačeno
FOTO: Luka Kotnik

A tudi, ko se ženske pojavijo, se nanje ljudje odzivajo drugače. Tedaj se ocenjuje tudi (ali včasih celo predvsem) njihov videz in ne tistega, kar so povedale. "Mnogo žensk, ki so bile na položajih, si zelo oddahne, ko niso več deležne tega pritiska in ocenjevanja. Prepričana sem, če bom danes po oddaji dobila deset komentarjev svojega nastopa, jih bo gotovo pet na moj videz, na primer, kako sem oblečena, kako sem naličena in podobno," je opozorila predsednica Onave.

Sogovornica je poudarila, da združenje nima ambicij postati politična stranka, niti nima neke politične afinitete. "Naše osnovno poslanstvo je povezovanje strokovnjakinj in promocija znanja. Vključujejo se strokovnjakinje, ne zanima nas, ali so leve ali desne, zelene ali rumene," se je pošalila. Veseli jo, da je v novi vladi tretjina žensk – pet ministric. "Zelo nas veseli, da je med njimi tudi ena naša članica, to je Monika Kirbiš Rojs, ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj," je povedala.

V novi vladi je pet ministric, ena je tudi članica Onave
V novi vladi je pet ministric, ena je tudi članica Onave
FOTO: Aljoša Kravanja

Omenila je tudi Dansko, kjer bo prvič v zgodovini več ženskih kot moških ministrov. "To je seveda uspeh, a še eno vprašanje, ki je pomembno, je, koliko so ti glasovi slišani in upoštevani. Torej, ne gre za to, da bi razlikovali izbire po spolu, češ, kateri spol je boljši, temveč za pridobivanje več mnenj in pogledov. To nam v družbi manjka, da se spoštujemo, se pogovarjamo, poslušamo in sprejemamo različne poglede," je zaključila predsednica združenja Onave.

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KOMENTARJI38

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kick.your-ass
07. 06. 2026 10.56
ideja o enakopravnosti je namenjena samo ženskam. To je že precej časa jasno. njih bodo dali v vojsko, policijo, kmalu v rudnike, delati mroajo 8 ur, vcasih so lahko ostajale doma. Vcasih je moski zaslužil za dva, danes pa gre ženska delat da bo enakopravna in v bistvu dva zaslužita kot je nekoč eden :) malo jih nategujejo tele borke za enakopravnost
Odgovori
-2
0 2
jank
07. 06. 2026 10.59
A so to frustracije, ker ti ženske obračajo hrbet?
Odgovori
0 0
kick.your-ass
07. 06. 2026 10.52
kvote v rodnike lai pa jih takoj ukiniti v parlamentu
Odgovori
-3
0 3
kick.your-ass
07. 06. 2026 10.52
+rudnike :)
Odgovori
-1
0 1
Bolfenk2
07. 06. 2026 10.51
Spet ena zblojena levičarska fenimistka. Ve se kaj je naravna biološka vloga moškega in ženske. Oba sta enako pomembna ampak imata različni vlogi in poslanstva. In niso vsi poklici za ženske kot tudi niso vsi poklici za moške.
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-1
2 3
jank
07. 06. 2026 10.50
Še vedno velja, da je moška vulgarnost celo cenjena in zaželena, medtem ko se pričakuje od žensk najvišji nivo vljudne komunikacije, ki ne nasprotuje, ampak pritrjuje.
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+3
3 0
Hugh_Mungus
07. 06. 2026 10.46
Kdaj bo že enkrat konec tega feminističnega mita o neenakosti?
Odgovori
-1
2 3
brabusednet
07. 06. 2026 10.43
Pa saj levičarke obiskovalke foto puba niso se pritoževale na vezanje na radiatorje.Še danes molčijo.
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+0
3 3
jank
07. 06. 2026 10.42
Za desničarje so pocestnice vse ženske, ki izražajo njim nasprotna mnenja. Niso pa pocestniki Janša, Mahnič, Reberšek, Poglajen, Černač, Stevanović, Hojs...
Odgovori
-1
4 5
kick.your-ass
07. 06. 2026 10.53
svizec pa to
Odgovori
-1
0 1
Žrtev
07. 06. 2026 10.41
Bolj so izobražene? To pa ni najbolj fer...treba uravnovesit. Omejit število žensk v šolah.
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+2
6 4
Mr.vanga
07. 06. 2026 10.39
Vidimo ja, kam "izobražene in sposobne" ženske peljejo Evropo 😆
Odgovori
+4
7 3
Kriss slo
07. 06. 2026 10.37
spet neko filozofiranje..zenske nikol niso ble enakopravne in nikoli ne bodo..govorimo o povprecju..zenska v vecini ne bo vzela moskega z istimi ali manjsumi dohodki..se pravi je zmeraj v podrejenem polozaju..se posebej pa nimajo kaj iskati v politiki..to je moska zadeva..tukaj ni prostora za empatije,tolerance,clovekove pravice...vemo kam je to razmisljanje pripeljalo evropo..na rob propada identitete
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-1
5 6
Capri
07. 06. 2026 10.56
ti nisi d od deda
Odgovori
0 0
razumi če lahko
07. 06. 2026 10.32
Vsakršna razprava je popolnoma brezpredmetna enakopravnost žensk v našem prostoru sploh ni sporna in vrednost uspešnosti je različen od poklica do poklica ker je Nataša predsednica še ne pomeni ,da je tudi zasluženo najboljša imela je pač srečo ,da se je prebila do sem čeprav je v Sloveniji marsikatera ženska bol sposobna od nje torej imamo neenakopravnost znotraj ženskega spola in tako naprej lahko debatiramo v nedogled in ne bo nobene koristi razen propaganda pač !!!
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+1
5 4
pager
07. 06. 2026 10.32
v slo parlamentu imate nekaj primerkov ki preglasi dva taka parlanta dedcev, kot jih ima Slovenija
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-2
2 4
marker1
07. 06. 2026 10.40
V GS in ena v Levici, vendar negativnem smislu.
Odgovori
+2
3 1
Najpametnejši
07. 06. 2026 10.22
Po mojem mnenju imajo ženske več pravic, kot jih imamo moški. V vsakem pogledu. To je že spet neka propaganda za cuzanje državnega denarja in preusmerjanje pozornosti. Treba bo pač delati.
Odgovori
+8
12 4
Žmavc
07. 06. 2026 10.16
Enakopravnost??? Neumnost vseh neumnosti. To je nemogoče.
Odgovori
+7
12 5
bb5a
07. 06. 2026 10.13
Preprost ekonomski zakon pravi, da če bi ženske res bile manj plačane in enako sposobne, potem bi vsa podjetja najemala samo ženske, ker vse ostalo bi bil slab management.
Odgovori
+12
16 4
Sventevith
07. 06. 2026 10.03
Res ne vem na katerem področju so danes moški privilegirani? Vse to so zadnji vzdihljaji woke agende.
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+15
20 5
Endless
07. 06. 2026 09.56
Dajmo še eno o migrantskih ženskih kvotah, če smo ravno pri tem.
Odgovori
+22
24 2
marker1
07. 06. 2026 10.42
Na sodiščih in v sociali so tudi v večini ženske. V rudnikih jih pa ni!
Odgovori
+0
2 2
Plešemo
07. 06. 2026 09.52
Če smo iskreni so tudi une ženske ki so na vodilnih položajih ponavadi možače ženske
Odgovori
+11
17 6
Endless
07. 06. 2026 09.51
Tako ja, še s steroidi jih začnimo filati, da bodo čim bolj podobne moškim. Pa ljudje, na položajih so ljudje, ki imajo neke sposobnosti, so drzni, povzpetniški, tazadnjo lizniški .. kakorkoli .. in tam so tudi ženske, torej se da .. ni jih pa toliko kot moških .. in kaj zdaj ? Niti na kraj pameti mi ne pride, da bi zaradi tega ženske jemal kot manj sposobne ali manj vredne, ravno nasprotno, čudovite so v vseh pogledih in večini njih se ne da 'prepucavati' z egoti.
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+11
15 4
jouža
07. 06. 2026 09.24
To, da ti nekaj pripada samo zato, ker si se padel s tazadnje z določenimi anatomskimi značilnostmi, se ni obneslo skozi zgodovino in se ne bo nikoli. Treba se je priučiti in biti sposoben za določeno delo oz. funkcije, česar pa ti samo golo dejstvo, da si določenega spola, ne zagotavlja. Navkljub temu smo dobili ženske kvote, ki ubijajo delovne procese, kvarijo odnose v kolektivih, organizacija dela je na psu, dobili smo ženske tudi na delovnih mestih z opisom del, ki jih ženska ne more opravljati že zaradi fizičnih predispozicij. Ampak, če hoče delo biti narejeno, ga morajo opraviti ostali in biti tiho. Vse ostalo je diskriminacija. Odkar so na vodilna mesta EU zarezale ženske kvote, se Evropa ukvarja zgolj še sama s sabo in drvi v prepad. Če nas ne bodo ekonomsko ali kako drugače uničili Rusi, Američani, Kitajci, nas bodo požrli migranti. In sprememb ni. Mi še vedno živimo v rožicah in vsakemu z nasmehom svojevoljno nastavljamo tazadnjo, da nam ga pritiska kadarkoli in kjerkoli želi tudi, če nas za to ni vprašal. Ne trpijo vodilni, trpi narod. Ampak važno, da imamo enakomerno zastopanost spolov. Črni imajo za vse priročen izgovor, da se jim godi krivica, ker so črni, ženskam zato, ker so ženske, LGBT+, ker so pač kar so. Ali v woke Evropi sledi kmalu tudi izgovor "ker sem narkoman?" Glede na to, koliko ljudi na vodilnih mestih v EU, v velikih korporacijah, vladah, parlamentih,... je že leta na belem, tudi od tega nismo daleč. Vsi bi imeli neke pravice, dolžnosti pa podtaknili drugim. Takšna družba na dolgi rok ne more obstati. Tega se zavedajo povsod, samo v Evropi ne.
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+16
20 4
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