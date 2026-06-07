Nevidnost žensk: en ženski glas na tri do štiri moške

In to kljub temu, da smo ženske v povprečju bolj izobražene, pri nas imamo na primer tudi več ženskih doktorantk kot moških, a so moški glasovi, za razliko od pregovornega prepričanja, koliko ženske govorimo, veliko glasnejši ali slišani. "V glavnem poslušamo moško videnje sveta, družbe, nenazadnje politike in gospodarstva," je povedala predsednica Združenja Onave Mateja Malnar Štembal.

"Ženske smo bolj izobražene, a smo kljub temu na vrhu manj zastopane. Fraza bodi pridna in se uči nam je takorekoč že v zibko položena. A ta stekleni strop, o katerem govorim, je nek najvišji položaj, ki ga lahko ženska doseže v določenem poklicu ali dejavnosti, ki je seveda neviden, a ga ženska še kako občuti. So pa ženske, ki ta stekleni strop vendar prebijejo in tu bi si želeli, da ta strop za sabo ne zapirajo, ampak ga držijo odprtega še za druge ženske," je opisala predsednica Onave.

Stekleni strop onemogoča marsikateri ženski napredovanje. FOTO: Reuters

Združenje Onave je nastalo z željo, da postanejo ženske bolj vidne, slišane in upoštevane. "Ne gre za tekmovanje z moškimi in tudi ne gre za to, da bi koga prepričevale, da smo ženske boljše ali bolj sposobne od moških, ampak za iskreno in globoko željo, da se zasleduje strokovnost in išče sogovornike, ki so za tisto področje najboljši," je o združenju, ki po petih letih od ustanovitve združuje že 640 članic, povedala Malnar Štembal.

Predsednica združenja Onave Mateja Malnar Štembal FOTO: Luka Kotnik

V Onave so spremljali informativne oddaje v letu 2025. Analiza je pokazala, da so bistveno manj zastopane kot sogovornice in strokovnjakinje. "V medijih je bilo 72 odstotkov moških glasov in le 28 odstotkov ženskih, kar pa se še poslabša pri ženskah po petdesetem letu. Seveda smo analizirali tudi vašo oddajo Svet na Kanalu A in moram reči, da je pa pri vas odstotek ženskih gostij skoraj izenačen," je pohvalila predsednica Onave.

V oddaji Svet je število ženskih in moških gostov izenačeno FOTO: Luka Kotnik

A tudi, ko se ženske pojavijo, se nanje ljudje odzivajo drugače. Tedaj se ocenjuje tudi (ali včasih celo predvsem) njihov videz in ne tistega, kar so povedale. "Mnogo žensk, ki so bile na položajih, si zelo oddahne, ko niso več deležne tega pritiska in ocenjevanja. Prepričana sem, če bom danes po oddaji dobila deset komentarjev svojega nastopa, jih bo gotovo pet na moj videz, na primer, kako sem oblečena, kako sem naličena in podobno," je opozorila predsednica Onave. Sogovornica je poudarila, da združenje nima ambicij postati politična stranka, niti nima neke politične afinitete. "Naše osnovno poslanstvo je povezovanje strokovnjakinj in promocija znanja. Vključujejo se strokovnjakinje, ne zanima nas, ali so leve ali desne, zelene ali rumene," se je pošalila. Veseli jo, da je v novi vladi tretjina žensk – pet ministric. "Zelo nas veseli, da je med njimi tudi ena naša članica, to je Monika Kirbiš Rojs, ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj," je povedala.

V novi vladi je pet ministric, ena je tudi članica Onave FOTO: Aljoša Kravanja